3歲娃被丟在家！24歲小媽媽出門約會　8天後回家女兒已活活被餓死

▲日本一位母親讓女童獨自在家8天。（圖／翻攝自推特／@megahell_2）

記者崔子柔／綜合報導

日本東京24歲的梯沙希（Susumu Kada）上月與男友一同前往鹿兒島旅遊，卻將3歲的女兒稀華（Rika）棄置在家中長達8天，她回家時女兒已經嚴重脫水、飢餓，並失去呼吸。梯沙希昨日被警方逮捕時，還辯稱「我以為不會有問題」。

根據日本《朝日新聞》報導，3年前與丈夫離婚的梯沙希目前在餐廳上班，她6月初前往鹿兒島旅遊，與男友甜蜜約會，卻把女兒獨自留在家中，也沒有備妥足夠的飲食。

梯沙希6月13日回到家中，發現女兒已經停止呼吸，送醫後仍無法挽回一命，當時她在醫院還稱「女兒已經生病好幾天，一直沒有食慾。」

調查人員指出，稀華體型正常，不會特別消瘦，但解剖後發現她胃裡完全淨空，應該是飢餓及嚴重脫水致死，她身上沒有明顯傷痕，但尿布疹情形嚴重，顯現梯沙希並無定時替她更換尿布、洗澡。

警方表示，梯沙希被逮捕後坦承先前讓女兒獨自在家，會繼續調查是否有虐待情形。許多日本網友感到憤怒，表示「不想養就不要生！」、「身為一個母親請優先考慮孩子」、「根本沒資格當媽媽」、「可憐的孩子，肯定一直哭喊想找媽媽」。

▲▼事件引起日本網友抨擊。（圖／翻攝自youtube）