世衛專家週末赴武漢尋找病毒起源　譚德塞：疫情未達大流行高峰

▲譚德塞提醒，大流行的高峰尚未出現。（圖／路透，下同）

記者黃翊婷／綜合報導

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞7日在日內瓦總部線上記者會中表示，世衛專家這個週末將飛往中國研究新冠肺炎病毒的起源，這將是他們第三次前往武漢。另外，他也強調，目前病毒爆發的速度正在加快，「顯然疫情還沒有達到大流行的高峰。」

綜合外媒報導，譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）指出，專家們這週末將搭機飛往中國，任務目標是研究新冠病毒人畜共患的起源以及傳播途徑，增加對動物宿主的了解，找出病毒是如何在動物以及人類之間轉移，這也將是世衛專家第三次前往武漢進行研究。不過，他並未詳細說明專家團隊的人數以及成員等細節。

▲武漢已解除封城。

依據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）公布的最新資料顯示，截至台灣時間8日凌晨3時34分，全球確診人數達到1169萬4766人、54萬157人死亡。譚德塞強調，目前病毒爆發的速度正在加快，顯然還未達到大流行的高峰，雖然全球的死亡病例數似乎已經逐漸趨緩，但還是不能輕忽。

世衛突發衛生事件執行主任萊恩（Mike Ryan）也表示，死亡病例數趨緩很有可能只是暫時的停滯，後續應該還會再次上升，畢竟確診病例數每天都在增加。至於安排專家前往中國武漢研究一事，他坦言，找出動物傳染給人類的傳播途徑是管理未來風險的「重要一步」。

▼世衛專家將前往中國尋找病毒起源。