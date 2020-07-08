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亞洲區塊鏈高峰會準備來了！上網報名免費獲「地球票」　1人可申請多張票

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財經中心／台北報導

「亞洲區塊鏈高峰會」（Asia Blockchain Summit 2020）將於7月15日至19日登場，首次線上舉行，主要演講者太空人哈德菲爾（Chris Hadfield） 及執行長費聿安，邀請大會演講者群，共同推出ABS 2020推廣影片。

來自領先行業的新創公司、投資公司、金融服務巨頭、全球品牌、學術研究機構、國際媒體和政策團體等專業人員，將在ABS2020線上討論區塊鏈技術在現實世界應用，有不斷發展的應用。

今年高峰會，將針對商業發展、科技創新、公共政策議題進行為期5天的線上演講、討論與交流活動，目前約有200多位演講者與2萬多位與會者參加，共同為發展的區塊鏈生態系統奠定基礎。

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主辦單位也邀請民眾上網報名，免費得到公關體驗票「地球票」，歡迎網上報名。代碼「DORIS.W」，1人可以免費申請多張票。

▲「亞洲區塊鏈高峰會」將於7月15日至19日舉行。（圖／主辦單位提供）

▲「亞洲區塊鏈高峰會」將於7月15日至19日舉行。圖為太空人哈德菲爾（Chris Hadfield）（右下） 及執行長費聿安（左下）視訊。（圖／主辦單位提供）

「地球票」屬體驗票，取得步驟如下：

1、點www.abs2020.com：進入這個畫面。再按「REGISTER FOR 2020」。

2、進入，再找到藍色「EARTH Ticket」；再按「ENTER」。

3、藍框內打代碼「DORIS.W」，就可以報名。

4、表示1次可以給1-10張體驗票。

5、按「註冊」，以全部英文就進入填寫聯絡人資料（名字、姓氏、電子信箱、確認電子信箱）。

6、再將所要送體驗票「地球票」的對象資料，以英文填好全部欄位（名字、姓氏、電子信箱、職稱、工作單位名稱與網址、國家），就完成報名。

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