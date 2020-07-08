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一檔股票賺進百萬！　證券公司掃地阿姨的投資傳奇

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▲▼ 居家清潔、打掃（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲證券行的打掃阿姨每天只上下午班，因為早上她要看盤。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

文／陳唯泰

掃地阿姨不簡單

過去還在業界時，常常會聽到公司裡的誰誰誰，做股票做得怎麼樣。其中，有一位幫忙打掃的阿姨算是一個傳奇。這個阿姨每天來公司只上半天班，而且都是下午班，原來是早上她要看盤。

請繼續往下閱讀...

先來聊這個阿姨的工作吧。

阿姨主要是幫忙全公司整理環境，總是先從2樓的營業廳開始，再到12樓辦公室，我猜，是因為她收盤之後人就在2樓營業廳，所以就從2樓開始吧。

做事一絲不苟　被同事嫌「歹鬥陣」

如果你以為她只是一個一般打掃阿姨，那可大錯特錯了！因為她在清潔打掃時的態度可以說是一絲不苟且很有原則的人，誰的垃圾桶裡有該回收而沒拿去回收，為了貪圖方便而隨手亂丟，沒有做到垃圾分類的同事總是會被她「規勸」一番。

有次某位一犯再犯的同事被唸到惱羞成怒，就跟阿姨吵了起來，吵到連營業檯主管都來打圓場，說盤中時間，大家都很緊張，難免會忽略，請阿姨不要放在心上。

久而久之，營業員同仁都會私下聊她，是一個「歹鬥陣」（台語）的人。

不過我對於阿姨的股票操作倒是頗感興趣。因為每次她打掃到我們12樓研究部時，都會跟我聊2句股票，還有最近的盤勢。

當然，我也很樂意跟她分享最近研究部看好哪些股票，但10檔之中總是會有一半左右的個股被她打槍。

當然被她打槍的股票，原因是什麼她都會跟我說，久而久之我知道她不是一般的菜籃族。


做股票不能太好鬥陣

為什麼我說她不是一般的菜籃族呢？

因為菜籃族總是別人說哪一檔好，就也跟著去買個幾張，常常搞到自己滿手股票，所以才被大家叫「菜籃族」，因為只要有人推薦什麼，就跟買什麼，就像到菜市場買菜一樣。

但是這位阿姨買股票有她自己的一套原則，就像她在做清潔工作時一樣的一絲不苟，一樣地「歹鬥陣」啦！

那麼這樣有原則的操作，績效好不好呢？據我的了解，多數時間是過得去，但有時候會大好，但不會大壞。

最令我印象深刻的是她曾經買過上百張成本在20元左右的中鋼（2002），之後中鋼股價一度漲到30元以上，她分批獲利了結，之後我都笑她來公司打掃只是障眼法而已。

不過，我從她的身上明白了一件事，就是「做股票不能太好鬥陣」。

做股票太好鬥陣就是像我剛才說的，別人說要買什麼，你就跟著買什麼，完全沒有自己的想法。這樣其實是很危險的，因為人家可能只會跟你說什麼時候要買，卻很少會跟你說什麼時候要賣，這種命運操之在別人手上的行為，難道不是高風險嗎？

而且這樣下來，股票賠錢的關鍵，往往不是天災，而是人禍（人為疏失）。所以，做人要想辦法讓別人覺得自己「好鬥陣」，但是如果做股票也讓自己變得很「好鬥陣」，那最後結果會變得如何，我就不敢想了。

本文獲商周財富網及作者授權刊登

原文：雖然是1位平凡的打掃阿姨，卻讓我明白做股票不能太「好鬥陣」

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