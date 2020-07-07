雙腿長134cm！巨人正妹「身高205cm」愛穿高跟鞋　最大煩惱竟是「這個」

Rentsenkhorloo Bud, 29 tahun, perempuan asal Mongolia, tercatat sebagai perempuan kedua di dunia dengan kaki terpanjang, yakni 52,8 inch atau 1,3 meter.#Mongolia https://t.co/Rxmhmgau9F — TEMPO.CO (@tempodotco) July 7, 2020

記者黃心瑀／綜合報導

29歲的倫森霍盧（Rentsenkhorloo Bud）來自蒙古，身高高達6英尺9英吋（約205公分），並且用有世界上第二長的雙腿，從臀部到腳後跟的長度為52.8英寸（約134.1公分），只比紀錄上第一的53英吋（134.6公分）少了0.2英吋（約0.5公分）而已。

綜合外媒報導，倫森霍盧現在住在美國芝加哥，她的超高身高似乎是遺傳家裡，她的爸爸跟媽媽身高分別為6英尺10英吋（約208公分）跟6英尺1英寸（約185公分）；與一般身高高於同齡人會感到害羞的人不同，她很喜歡穿短褲跟高跟鞋，炫耀自己有有一雙超長雙腿，而且高跟鞋還能讓她看起來更高，她說她愛自己長長的雙腿，因為他們讓她看起來更加漂亮。

儘管倫森霍盧擁有逼近世界第一的長腿，但她卻對進入吉尼斯世界紀錄感到無感，因為她一點興趣也沒有。擁有205公分的身高，也代表著倫森霍盧必須得面對很多挑戰，比如說找尋合適的衣服、如何穿過比她矮的門等問題。

倫森霍盧說，很多門對她來說真的太矮了，而且很討厭頭撞到門上的感覺，找衣服也很困難，腳的尺寸是美國尺寸13號，在蒙古、韓國等亞洲國家，甚至找不到任何能穿的鞋子，在美國的時候也找不太到能穿的衣服，只能透過網路慢慢尋找；她一年級的時候就已經有168公分，跟老師一樣高，當時的她想要買可愛的衣服，但卻沒有這麼大的尺寸。

倫森霍盧表示，自己在求學階段並沒有因為身高被欺負，但有時會因為自己太高感到難過或不舒服，但現在的她與眾不同，並以此為傲，現在的她在做兼職模特兒，跟一家專門幫高個子的女孩設計衣服的品牌合作，她想告訴大家，高個子是美麗的，可以讓人看起來與眾不同。