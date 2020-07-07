永豐銀首樁綠電交易融資案　開創民間自由交易商機

▲永豐銀首宗綠電交易融資案。（圖／永豐銀提供）

記者吳靜君／台北報導

永豐銀首度結合民間電力交易、輔以融資服務加速創能，扮演推動綠店交易自由化的推手，並協助企業接軌RE100（百分之百再生電力）國際潮流。永豐銀資深副總經理歐陽子能表示，電業法第一階段修法後，綠電成為可交易的商品，未來買家將不再只限制台電，若以政府今年的目標6.5GW來看，今年綠電融資市場至少千億以上。

永豐銀與睿禾控股成功設計出專屬綠電交易專案融資的融資架構，並且成功通過9.5億元專案融資，成為全台首宗綠電交易融資專案。其架構是永豐銀融資給睿禾控股公司在南港輪胎新竹廠屋頂建置太陽能電廠，並由睿禾的子公司瓦特先生售電業給南港輪胎子公司「南榮開發」的世界明珠建案。

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為了促進自由化發展並提升市場效率，永豐銀首度攜手綠能及銷售平台業者，創新融資架構以擴大建置太陽能電廠，也為企業打造穩定的節能來源、接軌國際。

歐陽子能指出，過往民間太陽能電力業者必須與台電簽訂躉售合約、具備穩定還款能力後，銀行才願意融資，導致一般企業若有綠電需求，僅能向以自有資金建置電廠的業者購買，造成來源有限、需求更難以被滿足。永豐與創能及售電平台業者合作，讓綠電可以加速建置並直接銷售至終端用戶，帶動供給增加，加上需求持續揚升，形成正向循環，促進市場自由化。