港版國安法細則針對台？ 國台辦：民進黨做賊心虛

▲「香港國安法」第43條細則針對台灣。（圖／路透）

記者任以芳／北京報導

「香港國安法」細則7日生效，其中第43條實施細則包括港府可要求「台灣政治性組織」提供資料、為搜證而搜查有關地方、限制受調查的人離開香港等，引發台灣政府抗議和疑慮。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（7日）回應，「民進黨當局做賊心虛，任何插手香港事務、攻擊一國兩制、分裂國家的企圖注定失敗。」

朱鳳蓮表示，香港特別行政區維護國家安全法是維護國家主權、安全、發展利益，保持香港長期繁榮穩定，確保「一國兩制」行穩致遠的重要舉措，必將有力打擊亂港分子和分裂勢力，有效防控國家安全風險。

針對「港版國安法」細則內容，朱鳳蓮進一步指出，「第43條實施細則，非常必要而及時。民進黨當局做賊心虛，對香港國安法和《實施細則》說三道四，肆意誣蔑，再次暴露其圖謀插手香港事務、搞亂香港、謀求台獨的險惡用心。任何插手香港事務、攻擊一國兩制、分裂國家的企圖注定失敗。

對此，陸委會也發出聲明，「要求港方應進行說明，並依雙方協議保障我駐港機構不受任何政治干擾，和國人在港應有權益與自由安全。」立法院長游錫堃也表示，中共政權的路已經越走越小，現在台灣全國的國民都知道，「他拿香港就是留港不留人，拿台灣就是留島不留人」，台灣一定要用最大努力支持國軍、保護自己。

「香港國安法」第43條實施細則，內容以下：

1.為搜證而搜查有關地方

2.限制受調查的人離開香港

3.凍結、限制、沒收及充公與危害國家安全罪行相關財產

4.移除危害國家安全的信息及要求協助

5.向外國及台灣政治性組織及其代理人要求就涉港活動提供資