　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

拍片換片看！戀童癖大叔性侵小孩「影片傳群組」分享　身分揭穿竟是「人生勝利組」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者黃心瑀／綜合報導

33歲的英國男子巴瑞（Barry Hudson-Muscroft）是一名酒店招聘經理，但外表光鮮亮麗的他，私底下自稱「魔鬼」、在網路上吹牛自己喜歡「不會說話的嬰兒」，更拍攝他性侵嬰兒的影片，分享到一個名為「Share Bears（No Limits）」的戀童癖群組裡，以此換取其他虐童觀賞，行徑十分惡劣。

綜合外媒報導，巴瑞除了在工作上有成之外，也是一名結婚16年的人夫，先前更因幫助癌症慈善機構籌款而聞名，不過大家不知道的是，其實私底下的他是一名戀童癖，不僅僅如此，他還將一些性侵嬰兒的犯罪鏡頭上傳、分享到網路上，以藉此換取更多同樣的影片觀看。

報導中指出，巴瑞在網路上用「Diablo-1987」的帳號活動，他吹噓自己喜歡虐待幼兒，因為這些小孩「不會說話」，通常對象為0到15歲的孩子，主要都是女生，但也曾經對男生下手過；他也會把自己性侵小孩的影片，在戀童癖團體「Share Bears（No Limits）」中公開，其社團內有來自世界各地小孩遭受性侵、虐待的可怕影像。

這起可怕事件是由一名臥底的美國副警長所發現，他一直以來都在調查相關虐童事件，並同時蒐集證據，再連絡當地的警方，一同緝捕犯人；調查顯示，進行調查4年間，該名警察與許多來自英、美國12歲以下的小孩進行秘密聯繫，並與這些人交換訊息跟犯罪證據。

據悉，巴瑞被逮之後，與他愛情長跑16年的妻子決定離開他。警方對該起案件表示，巴瑞涉嫌虐待小孩，並將性侵圖像發送給其他37個人，手機在經過檢查之後則是發現，他在過去4年當中下載了5千張不雅的兒童圖片。

ET快訊
3千萬勞斯萊斯撞凹大洞…《炮仔聲》女星老公當晚暖舉曝
辜仲諒請球員吃牛排遭諷「太寒酸」　球員出面回應了
衛生局女解剖「父母告性侵」　前執行長躲鏡頭...搭計程車快閃
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

拍片換片看！戀童癖大叔性侵小孩「影片傳群組」分享　身分揭穿竟是「人生勝利組」

2020南韓人身分認同調查　7成年輕人認為「朝鮮不屬於南韓領土」

美副國務卿抵南韓！不排除對北韓「放寬制裁」　求軟化北韓堅硬態度

金正恩被南韓判賠百萬！遭人民軍俘虜「淪勞工40年」　韓戰老兵勝訴

中印對峙持續升溫！印度貿易商總會拒用Zoom　改用本土JioMeet

18年肢解30人！食人魔夫妻躲校園餐廳做「人肉罐頭」...供學生吃下肚

24小時內新增191確診！澳墨爾本封城6周　禁足500萬人

呼應川普推特？　佛州緊急命令所有學校在秋季開放

大雨釀坍方！巡視林道土石堆中驚見「2條腿」...警開挖：已白骨化

「不要前往！」澳洲更新對中國旅遊警示　公民可能遭任意拘留

《我的婆婆》長媳劉品言徹底爆走　一句話激怒鍾欣凌：我們哪種人啊 ?

花3600租3停車格「連2天被亂停」她開大絕直接擋怒批：根本侵占

《我的婆婆》花絮鍾欣凌真的哭了!!　委屈：在媳婦家被欺負得很慘

10公分巨鼠「爬過壽司」輸送帶上　店家要求結帳+趕人...客人傻爆眼

秦媽媽被老公拍照超可愛！　草地上各種意境照：我是在海裡呢

翻唱《灌籃高手》片尾曲＋主題曲 獨特渾厚嗓音！網感動：回到童年

女鵝睡覺前和媽爭奪「床上寶位」　依偎把拔怒喊：妳不能跟他睡！

GD姊夫的願望「想給小舅子零用錢」　金敏俊苦惱：要給多少才好？

警察抄錯車牌！婦擺攤被控肇逃　苦讀法律10年還清白：人生毀了

「珍奶+台灣小吃」大餐慶7歲生日　圓仔毛手開心拍打軟Q臭豆腐串

拍片換片看！戀童癖大叔性侵小孩「影片傳群組」分享　身分揭穿竟是「人生勝利組」

2020南韓人身分認同調查　7成年輕人認為「朝鮮不屬於南韓領土」

美副國務卿抵南韓！不排除對北韓「放寬制裁」　求軟化北韓堅硬態度

金正恩被南韓判賠百萬！遭人民軍俘虜「淪勞工40年」　韓戰老兵勝訴

中印對峙持續升溫！印度貿易商總會拒用Zoom　改用本土JioMeet

18年肢解30人！食人魔夫妻躲校園餐廳做「人肉罐頭」...供學生吃下肚

24小時內新增191確診！澳墨爾本封城6周　禁足500萬人

呼應川普推特？　佛州緊急命令所有學校在秋季開放

大雨釀坍方！巡視林道土石堆中驚見「2條腿」...警開挖：已白骨化

「不要前往！」澳洲更新對中國旅遊警示　公民可能遭任意拘留

羅美蘭「中學畢業照曝光」根本老起來放！　韓網驚：這是下午才拍的吧

12歲長子剛上客運門就關了…母親背1歲兒「在後苦追」！業者：會加強員工訓練

網友狂推、熱賣第一的「發光凝凍」再升級！加送超可愛薄荷綠托特包

網傳「孕婦吃生酮」可控制血糖　營養師揭「超危險真相」：好傷寶寶

中職／星二代實戰測試　洪總對林琨瑋兒子有印象

潘越雲開唱倒數「苦練舞技」...搶先曝光驚喜橋段！

中職／心理師教沈住氣　詹子賢打敗心中「魔神仔」不再軟手

強尼戴普「頭巾當口罩」蒙面現身法院　安珀赫德出庭也GET同款

不斷更新／古林睿煬5局失3分　統一4比3領先富邦　

「謎片專家」娘娘曝終極AV帝王　認證許光漢攻受兼優

5人開進蘇花隧道副駕喊：減速！　被BMW超車...一早看新聞沉默了

國際熱門新聞

農民爸買傳統手機送女兒被摔爆　隔天自殺

緊握「黃色竹蜻蜓」出生！他成功打敗「媽媽節育計畫」

炸薯條用錯油！74歲嬤煙霧中毒亡

恐怖「食腦蟲」！143人感染僅4人存活

新冠病毒非來自中國！教授說話了

留學生若僅「網路上課」將無法獲得美簽

食人魔夫妻肢解30人...做「人肉罐頭」

老婆遭司機「後座行刑式爆頭」竟是丈夫設局

刮刮樂中500萬大獎　吵架情侶立刻和好

人妻拒肉身伺候小叔　慘遭丈夫「剁頭榮譽處決」

YouTuber街頭實測「3千換點點露出」　正妹0思考直接脫

牛津大學教授：新冠病毒可能不是源於中國

鮮肉足球員慘遭「天降雷光閃擊」劃破胸　全身黑煙倒地

超巨鳥「夾著大魚」在天上飛！眾人驚呆狂猜：那是鯊魚？

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

即／微星科技CEO突然墜樓　腦漿外溢身亡

女騎士撞勞斯萊斯幻影大哭　天價維修費出爐車主回應了

富少夜店撿屍繼母「駕駕駕」！放蕩過程全被拍

假coser妹沒穿內褲！PF32掀裙裸下體吸圍拍

蕾菈立遺囑道歉父母親！

孫生媽出獄5天又出事！警方上門關切

3千萬勞斯萊斯撞凹帥喊「免賠」！　陳小菁挺老公

睡醒了！下空女大生Coser打破沉默

三倍券第二輪預購明登場！4大超商優惠加碼先看

二伯澳洲打工度假3年「驚人存款曝光」

農民爸買傳統手機送女兒被摔爆　隔天自殺

蕾媽躺病床淚崩告白宥勝：我好愛你

林依晨證實「短期內不再演戲」

大牙新婚目睹老公「在家喇舌小三」

即／微星總經理墜樓亡　公司悲痛證實

更多

最夯影音

更多
《我的婆婆》長媳劉品言徹底爆走　一句話激怒鍾欣凌：我們哪種人啊 ?

《我的婆婆》長媳劉品言徹底爆走　一句話激怒鍾欣凌：我們哪種人啊 ?
花3600租3停車格「連2天被亂停」她開大絕直接擋怒批：根本侵占

花3600租3停車格「連2天被亂停」她開大絕直接擋怒批：根本侵占

《我的婆婆》花絮鍾欣凌真的哭了!!　委屈：在媳婦家被欺負得很慘

《我的婆婆》花絮鍾欣凌真的哭了!!　委屈：在媳婦家被欺負得很慘

10公分巨鼠「爬過壽司」輸送帶上　店家要求結帳+趕人...客人傻爆眼

10公分巨鼠「爬過壽司」輸送帶上　店家要求結帳+趕人...客人傻爆眼

秦媽媽被老公拍照超可愛！　草地上各種意境照：我是在海裡呢

秦媽媽被老公拍照超可愛！　草地上各種意境照：我是在海裡呢

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面