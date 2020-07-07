拍片換片看！戀童癖大叔性侵小孩「影片傳群組」分享　身分揭穿竟是「人生勝利組」

Paedophile who called himself 'The Devil' raped a baby and shared footage online https://t.co/4Nq3AYLCAp pic.twitter.com/tXjeBOCQA6 — Daily Mirror (@DailyMirror) July 7, 2020

記者黃心瑀／綜合報導

33歲的英國男子巴瑞（Barry Hudson-Muscroft）是一名酒店招聘經理，但外表光鮮亮麗的他，私底下自稱「魔鬼」、在網路上吹牛自己喜歡「不會說話的嬰兒」，更拍攝他性侵嬰兒的影片，分享到一個名為「Share Bears（No Limits）」的戀童癖群組裡，以此換取其他虐童觀賞，行徑十分惡劣。

綜合外媒報導，巴瑞除了在工作上有成之外，也是一名結婚16年的人夫，先前更因幫助癌症慈善機構籌款而聞名，不過大家不知道的是，其實私底下的他是一名戀童癖，不僅僅如此，他還將一些性侵嬰兒的犯罪鏡頭上傳、分享到網路上，以藉此換取更多同樣的影片觀看。

報導中指出，巴瑞在網路上用「Diablo-1987」的帳號活動，他吹噓自己喜歡虐待幼兒，因為這些小孩「不會說話」，通常對象為0到15歲的孩子，主要都是女生，但也曾經對男生下手過；他也會把自己性侵小孩的影片，在戀童癖團體「Share Bears（No Limits）」中公開，其社團內有來自世界各地小孩遭受性侵、虐待的可怕影像。

這起可怕事件是由一名臥底的美國副警長所發現，他一直以來都在調查相關虐童事件，並同時蒐集證據，再連絡當地的警方，一同緝捕犯人；調查顯示，進行調查4年間，該名警察與許多來自英、美國12歲以下的小孩進行秘密聯繫，並與這些人交換訊息跟犯罪證據。

據悉，巴瑞被逮之後，與他愛情長跑16年的妻子決定離開他。警方對該起案件表示，巴瑞涉嫌虐待小孩，並將性侵圖像發送給其他37個人，手機在經過檢查之後則是發現，他在過去4年當中下載了5千張不雅的兒童圖片。