微星總經理暨執行長江勝昌享年56歲　入職20年成創辦人徐祥重要左右手

▲微星科技總經理暨執行長江勝昌。（圖／翻攝臉書）

記者姚惠茹／台北報導

微星（2377）總經理暨執行長江勝昌今（7）日稍早因個人健康因素不幸辭世，享年56歲，回顧過往，江勝昌任職微星超過20年，歷經研發本部、桌上型平台事業本部總經理、執行副總經理，成為創辦人徐祥的重要左右手之一，並在2019年初接任總經理暨執行長。

江勝昌畢業於交通大學電子研究所，任職微星超過20年，曾擔任揚智科技協理、微星桌上型平台事業本部總經理，並在2009年起任微星董事職務，根據內部公告指出，江勝昌對公司有卓越貢獻，深受員工愛戴。

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江勝昌主掌的桌上型平台事業本部，當年負責的PC業務營收佔微星整體營收超過5成，因此在微星歷經研發本部、桌上型平台事業本部總經理歷練後，再接下執行副總經理，成為創辦人徐祥的重要左右手之一。

正因為如此，微星創辦人徐祥當年啟動內部接班布局之際，選任3名中生代高階主管進入董事會，並選定當時任職董事執行副總的江勝昌接掌總經理一職，並從2019年1月1日正式生效接任，而董事長徐祥也正式卸任身兼多年的總經理職務。

微星近年特別強化電競及相關業務的競爭及應變能力，而江勝昌接任至今一年半的時間，更是聚焦微星在電競的品牌推廣，像是年初的CES 2020新品發表會，微星就為玩家量身打造最新產品，包括電競筆電、電競桌機、電競顯示器等系列產品。

因應5G時代來臨，微星今年搶先業界推出市場上首款的5G電競桌機，江勝昌更是在今年股東會表示，受惠宅經濟需求，第2季應該是今年最旺的1季，並看好第3季微星主力產品銷售應可符合預期，如今傳出驟逝消息，令人十分惋惜。

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