台灣上半年出口金額　亞洲四小龍中唯一正成長

▲台灣上半年出口年增率還有0.5%，是亞洲主要國家中少數正成長的國家（圖／記者林世文攝）

記者吳靜君／台北報導

財政部今（7）日公布海關進出口情形，根據統計，今年上半年出口金額達到1580億美元，年增率0.5%，還是正成長；相較於亞洲其他三小龍包含南韓、新加坡與香港皆負成長，台灣是四小龍中唯一正成長。

財政部公布6月海關進出口情形，今年6月出口金額為271.3億美元，較上個月增加0.5%，卻較去年同期減少3.8%，已經是連續第四個月負成長。第二季的出口金額為793億美元，也較去年同季減少2.4%，相較於主計處預估的1.4%，還再減少一個百分點，約8.2億美元。今年上半年出口金額為1580億美元，年增率為0.5%。

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積體電路出口金額 首度突破100億美元

出口貨品方面，則呈現兩樣情，電子零組件出口金額達111.8億美元，創歷史單月新高，其中積體電路就有102億美元，是單月首度突破百億美元大關，年增率為27.4%；電容及電阻器也有14.8%成長，財政部分析，積體電路除口明顯增加的原因，來自於各國對於新冠肺炎（COVID-19）控制逐漸鬆綁、行動裝置的拉貨、新興科技的發展以及美國對華為制裁，提前拉貨的影響。

另外，資通視聽產品出口金額有40.2億美元，創歷年單月次高，也是受到疫情催化、遠距商機等影響，整體電子零組件與資通視聽的占比超過五成；但是扣除電子零組件與資通視聽出口，其他貨品的出口整體而言大舉下滑23.8%，是自2009年9月以來最大衰退幅度。

第二季可望觸底 但能見度仍不明朗

與亞洲四小龍相比，台灣上半年出口仍還有0.5%、南韓衰退11.2%、新加坡衰退11.1%、香港也下滑5.4%，台灣還是亞洲四小龍中唯一成長。

財政部分析，國際疫情仍持續升溫，甚至二次爆發的風險仍未被排除，即使基本原料價格回升，但仍在歷史相對的低點，加上國際紛爭仍然存在，都是對我國出口的不利因素。但是相對有利的因素則是，各國經濟重新啟動，即使面臨第二波疫情，恐怕也未比第一波嚴峻，且去年疫情爆發以來，5G通訊發展並未受到影響，且我國半導體領導廠商高階製程的優勢。

今年出口無可避免會下降，但是財政部認為，最近看到至第二季有觸底的跡象，國內業界對於疫情的干擾和影響也不像之前那麼悲觀，只是未來能見度還無法看到太遠，財政部認為，7月仍維持負成長，衰退幅度在1.5%到4%之間。