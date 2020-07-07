輪胎龍頭正新高層人事異動　陳榮華兼任總座、陳秀雄接任副董

▲正新橡膠為全球排名第九大的輪胎廠。（圖／翻攝自正新官網）

記者林淑慧／台北報導

全台最大輪胎廠正新日前經營權一夕變天，由羅結的二女婿陳榮華擠下次子羅才仁回鍋擔任董事長，正新輪胎今（7）日董事會通過最新人事異動，陳榮華取代羅才仁兼任總經理，另外大姐夫陳秀雄則接任副董事長。

正新表示，公司強化最高經營階層的組織及陣容後，在共同目標、共同理念及文化下，將充分合作再創高峰。

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正新創辦人羅結去年三月逝世，生前早已欽點羅才仁為接班人，羅與兩位姐夫陳秀雄、陳榮華被視為正新營運的「鐵三角」，經營方針等重大事項多由三人組成的決策小組共同決定，正新本月16日董事會改選由陳榮華與陳秀雄聯手，讓羅才仁失去董事長寶座，引發市場高度關注，而羅才仁也名列新任董事名單中。

正新輪胎新任董事名單包括：陳秀雄、陳榮華、曾崧鈴、泓景投資股份有限公司代表法人羅才仁、敏欣投資股份有限公司代表法人陳涵琦、玖瞬投資股份有限公司代表法人吳軒妙、協瞬投資股份有限公司代表法人黃重仁、泓景投資股份有限公司代表法人李進昌，以及三名獨立董事陳姿岑、許恩得、陳水金。

正新團隊說明，面對新的未來及挑戰，公司擬再強化最高經營階層的組織及陣容。除了注入年輕的新血之外，也借重有寶貴經驗的前輩，大家集思廣益，在共同目標、共同理念及文化下，充分合作再創高峰。期盼為公司客戶、員工、股東及社會提供更多的利益及福祉。

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