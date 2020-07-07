中印對峙持續升溫！印度貿易商總會拒用Zoom　改用本土JioMeet

▲全印度貿易商總會採取新的抵制中國動作，決定拒用助中國審查言論的視訊軟體Zoom。（圖／取自Pixabay）



文／中央社記者康世人新德里7日專電

中印邊境對峙稍微緩和，實體零售商會員眾多的全印度貿易商總會繼6月發起抵制中國貨運動後，6日宣布拒絕使用助中國審查言論的視訊軟體Zoom，並改用本土的JioMeet軟體。

中印發生邊境對峙和暴力衝突後，擁有7000萬實體零售商會員的全印度貿易商總會（The Confederation of All India Traders，CAIT）曾於6月10日宣布抵制中國商品，籲請所有貿易商拒絕進口中國商品，6日又採取新的抵制中國動作。

印度媒體Times Now今天報導，全印度貿易商總會宣布改用印度裔亞洲首富安巴尼（Mukesh Ambani）所擁有的信實工業（Reliance Industries）推出視訊軟體JioMeet，取代華裔美國人推出的Zoom視訊軟體，作為旗下貿易商視訊交流、溝通的平台。

全印度貿易商總會建議所有印度貿易商勿用Zoom為交流平台，並指這是總會技術團隊深入研究後，認為Zoom深受中國影響，在Zoom上的對話記錄和資料會流入不知名者手中，若持續使用可能損害印度的國家利益，並建議改用不受中國影響的其他視訊平台。

全印度貿易商總會認為，JioMeet是印度的技術平台，建議旗下貿易商都改用JioMeet替代Zoom。

這項宣布被視為是全印度貿易商總會抵制中國產品行動的一部分，也是支持印度總理莫迪號召印度企業和民眾使用印度產品及「來印度製造」（Make in India）政策的行動之一。

Zoom因為2019冠狀病毒疾病（COVID-19）導致視訊會議需求大增而一度受到歡迎，但Zoom被發現把資料送往中國等安全隱憂，及最近以「遵守當地法律」為由，關閉非政府組織在美國舉行的紀念六四天安門事件視訊活動，及關閉香港支聯會主席李卓人的帳號後，被批評是在幫助中國「審查言論」。

在武漢肺炎疫情導致印度全國封鎖後，視訊會議大為盛行，多數印度政府和智庫、企業剛開始都使用Zoom當做視訊會議的平台，但在美國媒體揭露Zoom有安全疑慮及遭受中國政府影響等問題後，漸漸改用美國思科（Cisco）等非受中國影響的企業推出的視訊平台。

印度電腦緊急應變小組（CERT-In）日前也向政府及機構提出警告，認為應避免使用有安全疑慮的Zoom當做視訊會議平台。

JioMeet是信實工業看好疫情之下有大量視訊需求而推出的視訊軟體，由於Zoom有40分鐘視訊時間限制，JioMeet可持續通話24小時，所有會議都經過加密，剛在Google Play商店上架不到一週，下載量突破10萬次。

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