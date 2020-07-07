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貿協50周年！　董座黃志芳：將帶領貿協成數位時代的行銷領導者

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▲▼外貿協會今慶祝50周年。（圖／記者余弦妙攝）

▲外貿協會今慶祝50周年。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

外貿協會今（7）日舉辦50周年紀念，總統蔡英文、經濟部長王美花也都到場祝賀，外貿協會董事長黃志芳表示，貿協3年前即開始推動「數位、科技、新貿協」的願景工程，這次疫情印證數位科技將是台灣產業未來在國際供應鏈向上提升的燃料，未來50年貿協除透過數位化提供廠商更完善的服務，更將引領企業進行數位轉型，讓貿協成為數位時代下國際行銷的領導者。

貿協成立50周年，會中不僅回顧往年貿協與台灣企業所一起努力的成果，現場更與HTC前執行長周永明所領導的XRSpace，現場演示5G時代結合無線虛擬實境（VR）打造的XR國際展覽會。

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▼總統蔡英文（中）、經濟部長王美花（左）、貿協董事長黃志芳（右）出席「外貿協會50周年茶會」。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼蔡英文出席「外貿協會50周年茶會」。（圖／記者屠惠剛攝）

蔡英文致詞時，先是感謝貿協這50年來每一位同仁為國家經貿工作推動所做的付出，蔡更提到，自己曾親身參與對外經貿談判，對長期作為「台灣企業國家超級推銷員」的貿協帶給企業的能量，感同身受。

蔡英文表示「機會不會留給等待的人，而是留給超前部署的人」，並期盼貿協可帶領台灣企業，一起配合國家經濟戰略，連結台灣企業界與國外經濟戰略夥伴力量，協助政府成功推動新經濟戰略。

黃志芳指出，貿協從早期得輕工業到現在的數位時代，已經將海外據點遍及五大洲，貿協的努力深受工商業肯定，不過世界變化速度太快，現在已經是數位崛起時代，今年初又受到新冠肺炎疫情影響，改變的貿易版圖，全球都面臨挑戰，後疫情時代全球都在快速轉型，新形態經濟活動取代舊經濟型態活動。

▲▼外貿協會今慶祝50周年。（圖／記者余弦妙攝）

▲外貿協會今慶祝50周年，在現場演示5G時代結合無線虛擬實境（VR）打造的XR國際展覽會。（圖／記者余弦妙攝）

黃志芳說，所幸貿協3年前即開始推動「數位、科技、新貿協」的願景工程，這次疫情驗證數位科技將是台灣產業未來在國際供應鏈向上提升的燃料，像是貿協在6月快速整合台灣出色的防疫經驗和完整的防疫產業生態系，推出數位「台灣國家防疫館」，集結2000家台灣廠商1萬項優質服務與產品，並與世界共享防疫資訊，讓全球看到「Taiwan can help」，也為我國防疫產業開拓國際商機。

另外，王美花致詞時也提到，年初疫情爆發之際，全球各國口罩都短缺，而台灣成立的國家隊所製造的口罩品質好，防護力可達到99%以上，5月時透過貿協宣傳，目前台灣的口罩及防護衣在全世界都有很好的口碑。

王美花說，未來經濟部與貿協將建構六大核心展略產業國際行銷平台，協助廠商開拓國際市場，並期待貿協未來持續扮演跨領域和創新平臺的角色，協助廠商因應國際情勢調整策略，推升台灣經貿全球競爭力。
 

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