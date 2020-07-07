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台灣Pay「振興三倍券」回饋再加碼　回饋總額從1300元變1500元

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台灣Pay春節紅包有獎火熱展開中（圖／業者提供）

▲公股銀決定台灣Pay綁定振興三倍券，回饋再加碼（圖／業者提供）

記者吳靜君／台北報導

為了吸引民眾在使用振興三倍券的時候，可以綁定台灣Pay，行政院明（8）日將宣布台灣Pay回饋再變大，滿額回饋禮從300元增加到500元。

所以民眾使用台灣Pay的回饋，包含滿額回饋可以從300元增加為500元；新戶首刷禮100元；早鳥優惠300元以及店家回饋最高20%，也就是600元，所以總回饋從1300元變1500元。

請繼續往下閱讀...

根據公股銀的統計，從7月1日振興三倍券開始預購、綁定起，各公股銀行的綁定數大約都在8000名到1萬6000名左右。

相較台新銀、永豐銀民營銀行等回饋禮皆已經滿額，相較而言各公股銀行滿額禮是前3.3萬名都有回饋，所以各公股銀航都還有約萬名以上的名額。

為了增加台灣Pay的吸引力，經濟部已經請各公股銀行研議優惠加碼，而上週公股銀已經進行評估當中，財政部今（7）日則邀請各公股銀的總經理開會，研議加碼台灣Pay的優惠，初步決定從還有額度的滿額回饋300元加碼，增大變成200元。

台灣Pay已經兩次加碼，第一階段是滿額禮的300元、首刷禮100元、店家回饋最高20%、以及總額500萬元的抽獎活動，最大獎是百萬名車，當時預算就已經達到1.25億元；第一次加碼各公股銀加入早鳥優惠，各公股銀最高皆為300元；第二次加碼則是此次，決定讓滿額回饋禮增加到500元，依此計算，各公股銀行銷預算恐怕還要增加600多萬元。

公股高層透露，希望藉由這次加碼，讓民眾的眼神可以關愛到台灣Pay，讓各公股銀台灣Pay綁定振興三倍券可以早日達成3.3萬個名額。

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