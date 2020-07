▲川普在個人推特上揚言,要所有學校在秋季重新開放。(圖/路透)

實習記者王詩晴/綜合報導

美國佛羅里達州(Florida)的教育部門於6日(星期一)發布緊急命令,要求州內所有教育機構在因新冠肺炎疫情關閉多個月後,必須在秋季重新開放。

據《NBC News》報導,該命令由教育廳委員理查.科爾科蘭(Richard Corcoran)簽署,規定所有學校都必須在8月開始,每周至少5天重新開放,並且必須遵循佛羅里達州衛生署設定的防疫指標。

科科倫在命令中寫到:「教育對國家和個人的成就常重要,長期停課可能會阻礙學生的學習、影響家庭幸福、並限制許多父母重返工作崗位。」

佛州教育廳是在總統川普在Twitter上寫到:「學校必須在秋天開放!」後發布此命令的。

SCHOOLS MUST OPEN IN THE FALL!!!