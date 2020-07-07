偏鄉授權「村里長代購」領取三倍券　郵局加碼18、25日週六營業

▲中華郵政配合三倍卷發放，將延長營業時間。（圖／記者張一中攝）

記者施怡妏／綜合報導

振興三倍券預購自7月1日正式開跑，領取的方式有許多種，不少人會選擇到郵局直接領取，但台灣部分偏鄉沒有郵局、便利商店，造成當地居民不方便，對此，中華郵政總經理江瑞堂表示，若遇到類似的情形，「可統一由經認證的村里長等人，協助當地居民購券」，屆時郵局也會加開特別窗口，以個案方式處理。

江瑞堂表示，安養中心、長照機構或是交通不便沒有實體通路的偏鄉村里，可以發函向中華郵政說明申請，中華郵政會整理成一份任證名單，名單上的認證人員可能包含機構負責人、村里長等，由他們協助住戶購買紙本的三倍卷，「這些經過認證的人員可以向居民收取健保卡，和郵局約定時間到現場辦理，到時會特別開放窗口處理這些個案」，讓每個人都可以獲得紙本三倍卷。

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對於行動不便或是交通不便的民眾來說，這樣的方式較方便也能滿足所有人的需求。此外，三倍卷將於本月15日正式上路，郵局將在週六開放臨櫃購買的服務。目前有242個分局本來在周六上午就有營業，這些分局將延長營業時間到下午17時，在下午時段僅處理三倍券業務。同時也增加1千多個原本周六未營業的分局，在周六上午9時至下午17時，專門營業處理三倍券購買業務。

目前總計全台超過1,200間郵局延長營業時間，初步計畫18、25日兩天試行，後續是否依然延長時間，將看實際狀況而定。江瑞堂指出，「延長營業時間只接受辦理三倍券業務，不受理其他郵政與儲蓄相關業務。」此外，為維持購買民眾秩序，每個分局將在外場增派人手，並接受「先留證件、稍後領取」的方式，留下證件給櫃檯後，郵局人員將告知可領取時間，讓民眾可以不用於當地苦苦等候。

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