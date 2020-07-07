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6月CPI連5個月負成長　主計總處：下個月跌幅有望收斂

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▲▼主計總處綜合統計處專門委員邱淑純。（圖／記者余弦妙攝）

▲主計總處綜合統計處專門委員邱淑純。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

行政院主計總處今（7）日公布6月物價指數統計，較上月漲0.79％，經調整季節變動因素後漲0.39％；較去年同期跌0.76％。

主計總處指出，6月CPI會較上月上漲0.79%，主因為本月開始適用夏季月電價計價，再加上油料費、蔬菜與機票價格上漲，以及因為疫情趨緩，大家端午連假也紛紛出遊也讓教養娛樂類有所上漲，不過在水果價格下跌與服飾折扣促銷，抵消部分漲幅。

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而6月CPI較去年同期跌0.76%，主要就是受到油料費、燃氣及水果價格下跌，再加上旅館住宿費及通訊費調降所致，不過在肉類及個人隨身用品價格上漲，抵消部分跌幅，扣除蔬菜水果，跌0.61%，若再剔除能源後之總指數(即核心 CPI)，則漲0.13％。

另外，6月份躉售物價總指數(WPI)，較上月漲1.22%，經調整季節變動因素後漲1.07%；較上年同月跌10.36。 6月WPI會較上年同月跌10.36％，主因燃氣、石油及煤製品、化學材料及其製品與藥品，以及基本金屬等價格下跌所致。

主計總處綜合統計處專門委員邱淑純表示，目前尚未有通縮疑慮，主要是因為物價並未出現全面性的下跌，即便在數據上已經符合連兩季下跌，但主要是因為國內經濟有穩定成長的話，就不會有通縮的疑慮。

最後，邱淑純也說，目前各國陸續恢復經濟活動，再加上OPEC+也遵守承諾減產，因此可預見CPI與WPI的跌幅將會逐漸收斂，不過國際上仍有太多不確定因素，如美國疫情還尚未穩定，中國大陸日前宣布的港版國安法，再加上中印邊界衝突不斷以上這些原因還是需要觀察。
 

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主計總處CPIWPI消費者物價指數

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