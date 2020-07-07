凱基推ESG永續高收益債券基金　公益收益兼具

▲凱基推ESG永續高收益債券基金。（圖／記者陳心怡攝）

記者陳心怡／台北報導

高收益債券因擁有高息優勢，長年以來深受臺灣投資人喜愛，凱基投信表示，高收益債券投資策略應隨著市場更迭再進化，因應市場震盪加劇，加入高ESG評等篩選高收益債券，可望擁有較低波動、長線報酬較佳及下檔風險較可控的投資表現，打造長期投資的永續價值。

凱基投信表示，傳統高收益債券投資策略是投資全球各地高收益公司，擁有高息優勢，但企業一旦違約，風險較高；緊接著，部分高收益債券投資策略納入資產抵押擔保，透過償債順位優先，為投資人控管波動風險，成為高收益債券投資策略2.0版。近年來，除了一般的量化分析、評估財務狀況及觀察信用評等，更加入ESG評等選債，於投資組合中涵蓋永續責任與影響力投資的概念，進化為風險較可控且兼顧「收益」與「公益」的高收益債券投資策略3.0版。

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凱基投信指出，根據EPFR及Barclays等外資機構統計，無論是從成熟市場到新興市場，重視ESG投資理念的債券基金規模持續成長中，以成熟市場為例，ESG為訴求的公司債基金(歐元與英鎊計價)佔整體共同基金規模之比例，自2013年僅2%多已逐步攀升至2020年逾1成的比重；而新興市場以ESG為訴求的債券基金規模也於短短2年之間，從2018年低於10億美元的規模，迅速爬升至2020年初40億美元的資產規模，顯見ESG債券基金規模擴增，日漸形成一門新投資顯學。

凱基全球ESG永續高收益債券基金預定經理人劉書銘表示，當全球金融市場歷經疫情風暴後，ESG因子分析對於資訊揭露較不透明的高收益公司債更為重要，像是ESG評等較佳的發債公司，往往具備較好的財務體質，加上債券首重企業還本付息的能力，擁有較低的違約率可讓長期的報酬表現有更佳的能見度，這對於債券投資人而言是相對較安全的投資標的；若高收益債券基金投資組合納入高ESG評等債券，能讓投資人在滿足收益水準的同時，也兼顧較高品質的投資目標。

展望未來高收益債市，劉書銘表示，美國聯準會(Fed)於6月利率決策會議中明確表示，將維持當前利率直至2022年底，低利率環境將持續一段時間，並預估未來經濟將呈現緩慢復甦。根據過往經驗，低利率是對高收益債券有利的環境，即便是債券價格遭逢大跌，也往往都能收復前波跌幅，且回復速度快，現在投資正是時候。

為滿足投資人對新一代永續收益的需求，凱基投信此次攜手海外知名資產管理公司──紐約梅隆集團(BNY MELLON)旗下最大子資產管理公司Insight Investment擔任基金顧問，推出「凱基全球ESG永續高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)」，由彰化商業銀行擔任基金保管機構，預計7月22日開始募集。