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聯合再生能源攜手台灣人壽、新光人壽、新光金創投　合資成立「日曜能源」

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▲國際台灣智慧能源展,CIP,沃旭能源,聯合再生能源,元晶,茂迪,開暘集團。（圖／記者姚惠茹攝）

▲聯合再生能源攜手台灣人壽、新光人壽、新光金創投合資成立「日曜能源」。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導
 
聯合再生能源（3576）今（7）日宣布，攜手台灣人壽、新光人壽、新光金創投聯手設立合資公司「日曜能源」，總資本額預定為新台幣30億元，並由台灣人壽、新光人壽、新光金創投及聯合再生能源正式簽訂合資協議書。
 
聯合再生表示，為應對溫室效應帶來的氣候變遷、響應政府綠能政策及善盡企業社會責任，聯合再生攜手台灣人壽、新光人壽及新光金創投設立日曜能源，主要將從事台灣太陽能電站的投資、興建及營運。

聯合再生指出，總統蔡英文在就職典禮的就職演說中將綠能及再生能源列入台灣六大核心戰略產業，未來將加速發展綠能及再生能源產業，並在2025年達成綠能占整體能源20%的目標，讓台灣成為亞太綠能中心。

聯合再生進一步指出，聯合再生積極發展太陽能電站業務，今年年底將有數個大型案場得到動工許可，預計明年動工，聯合再生將積極拓展太陽能電站業務，同時帶動模組出貨量及聯合再生的營運成長。
 
聯合再生能源董事長洪傳獻表示，聯合再生已完成建置及開發建置中的太陽能案場量約1.5GW，合作夥伴也持續增加對綠能產業的投資，這次三強聯手代表產業與壽險的合作，加速台灣綠能發電的發展，也滿足壽險業對資金有長期穩定收益的要求，同時協助達成政府綠能政策的目標。
 
台灣人壽表示，為響應政府推動再生能源，並善盡地球公民責任，台灣人壽自2014年開始積極投入綠能開發與環境保護等相關領域，截至2020年5月為止，通過的投資及融資案已超過新臺幣200億元，為環境永續經營不遺餘力。

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