振興三倍券700億元商機　台酒要搶下3.5億元

▲台酒董事長丁彥哲。（圖／記者李毓康攝）

記者吳靜君／台北報導

隨著新冠肺炎（COVID-19）疫情減緩，政府將發放振興消費券振興國內經濟，台酒董事長丁彥哲今（7）日表示，政府的三倍券商機大約是700億元，而台酒因應振興商機，也推出「振興三重送」的活動，預計拿下3.5億元的商機。

台酒今日舉辦「吃喝玩樂在台酒」新書發表會的活動，介紹全台13間酒廠及其周邊的景點、美食商店、搭配地圖插畫、美食店家優惠券等，下半年衝刺國旅、報復性旅遊時，民眾可以繞著台酒的酒廠找樂子。

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丁彥哲表示，上半年台酒的營收未能如預期大幅成長，不過年增率仍有8%，主要是依靠多元的產品線，例如泡麵、生技產品支撐，對於菸、酒因為受到疫情影響，而大幅下滑時，營收還能夠穩定成長。

隨著疫情趨緩，為了振興國內的經濟，政府推出振興三倍券鼓勵國內旅遊，丁彥哲表示，預估會有700億元的商機，台酒藉此也推出「台酒振興三重送」活動，三重送內容有指定商品可以享受折扣、還有滿額禮，登錄發票最高可抽3000元禮券，希望藉此可以拿下3.5億元的商機。

▲台酒的振興三重送活動。（圖／台酒提供）

丁彥哲表示，去年台酒就開始積極調整體質，原先預估今年營收可以大幅成長，但是卻碰上新冠肺炎疫情，宴席、聚會減少，主力商品菸品及酒類商品都受到衝擊。但因為台酒積極多元發展，台酒的泡麵、生技產品有支撐，還能夠刺激台酒的營收，今年上半年增率還有8%；今年下半年則希望可以在基期偏高的情況下，可以維持同樣的速度增長。

至於台酒最受矚目的「啤酒」，台酒主管表示，台酒的策略也有所改變，以往都出水果酒的台酒，今年則針對各通路的啤酒節推出限定口味的啤酒，大獲成功。像是統一超商的IGA、全家的莓好啤酒獲得成功，接下來，台酒會在啤酒的旺季繼續與全聯推出海鹽檸檬、海鹽荔枝口味，家樂福通路也有黑麥或草莓優格等限定口味。

另一方面，台酒於疫情期間還扮演「酒精國家隊」的重要角色，丁彥哲說，考量階段性任務已完成，台酒日前已停產75度防疫酒精，不過，仍保留足夠原料可隨時再投入生產，估可維持台灣1個月的安全存量；雖停產防疫酒精，但配合防疫新生活風氣，近期會再推出60ml的乾洗手新品。

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