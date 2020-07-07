宏碁攜手台科大成立「ConceptD動畫中心」　畢業作品「顛倒鏡界」獲獎

▲宏碁台灣區營運長張世欣（左六）、台科大校長廖慶榮（左五）、設計學院院長宋同正（左四）。（圖／宏碁提供）

記者姚惠茹／台北報導

宏碁（2353）今（7）日宣布，今年初與台灣科技大學成立ConceptD創能無限動畫中心，內部設置ConceptD桌機及螢幕、筆記型電腦，提供設計學院師生課程學習及創作使用，而且合作成果斐然，促成今年台科大設計系畢業作品共9件作品，獲2020金點新秀設計獎，獲獎數居全國第一。

宏碁表示，其中數位多媒體設計類優秀作品，由學生張喬獨創的「顛倒鏡界」同步得到ConceptD創能無限獎，而學生謝宗宜所製作的「一」獲得放視大賞動畫類-3D動畫創作組的銀獎及特別獎，並有參加第16屆技專院校電腦動畫競賽共有4組同學獲得優勝，皆受到業界肯定，人才培育有成。

請繼續往下閱讀...

▲宏碁攜手台科大成立「ConceptD動畫中心」。（圖／宏碁提供）



宏碁指出，現代影像化趨勢及大數據技術的發展讓專業整合的課程學習，軟硬體都亟需有強力後盾，國立台灣科技大學設計學院多年來著重在工業設計、商業設計及建築設計理論與實務的整合，而電腦科技在設計上的應用更是發展的重點，多年來培養很多出色學生。

宏碁說明，今年度台科大積極投入設計人才培育，選擇與宏碁創作者品牌ConceptD合作，引進ConceptD優秀產品，以最新設備技術的教學，提升設計品質、整合管理與行銷科技和人文創能與素養，培養優秀人才，這學期已展現絕佳成果。



宏碁補充，為了提高學生學習動機，宏碁特別增設ConceptD創能無限獎，從今年度開始從十件畢業成果作品中選出冠軍，得獎作品為張喬個人創作的「顛倒鏡界」，以劇情深度、運鏡畫面流暢受到高度評價。

▲宏碁台灣區營運長張世欣（左）頒獎給「顛倒鏡界」創作者張喬（右）。（圖／宏碁提供）



國立台灣科技學設計學院院長宋同正表示，ConceptD產品都是為創作者打造，滿足設計創作時需求的精準顏色、運算的效率，這次動畫學程的教學進展成效斐然，設計作品的表現得到高度肯定。

宏碁強調，去年領航業界積極投入創作者市場，率先與頂尖國立大學包括交通大學、台灣科技大學及成功大學攜手推動跨領域創作學程，以全新「ConceptD概念家創系列產品」進行產學接軌，打造ConceptD創能無限中心與設立ConceptD創能無限獎，領航加速推進創能教育，成果逐漸展現。

►過期票券別浪費！簡單3步驟 教你換1.5倍東森幣