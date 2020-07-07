鼎炫6月營收2.2億元創新高　第2季營收6.06億元同創新高

▲鼎炫6月營收2.2億元創新高。（圖／鼎炫提供）

記者姚惠茹／台北報導

全球衡器暨專業EMI材料領導廠商鼎炫-KY（8499）今（7）日公布6月合併營收2.2億元，年增36.18％，連續兩個月創新高，主要是受惠於疫情帶動的居家辦公(WFH)及遠距教學趨勢，筆電及平板電腦市場持續熱絡；第2季營收6.06億元，季增73.64％；累積今年上半年營收9.55億元，年增11.73％，同創歷史單季新高記錄。

鼎炫-KY表示，EMI材料事業除持續深化NB、平板領域銷售表現外，亦積極擴大銷售面向至桌上型電腦、無線充電模組以及陸系面板供應鏈等其他領域，加上看好5G技術高頻高速的通訊時代，將帶動終端消費性電子產品功能、技術升級，有助於推升電子屏蔽、散熱、絕緣、保護等材料需求增加。

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鼎炫-KY指出，集團為因應市場趨勢，近期更積極開發出多款EMI材料新系列產品上市，包括可應用於平板、PC螢幕保護、汽車漆面/鋁材表面的UV減黏保護膜，以及可替代於顯示器、電視、通訊設備等領域的絕緣遮光屏蔽膠帶，凸顯集團於電子材料產業擁有高端研發技術、製造量產等高度競爭優勢，以期拓展EMI材料事業市場滲透率表現。

展望今年第3季，鼎炫-KY持審慎樂觀看法，主要是EMI材料事業客戶新機種產品陸續發表上市，維持良好訂單需求表現，集團持續開發EMI材料及衡器事業新產品，擴大雙事業接單表現，隨著5G市場發展態勢越發明朗，有助於挹注集團旗下EMI材料事業產品保持良好的出貨動能。

衡器事業方面，鼎炫-KY表示，有機會隨著歐、美地區重啟經濟活動後，帶動衡器代工客戶備貨需求逐步回升，並看好中國大陸政府為優化消費環境，持續嚴查短斤少兩交易問題，日益強化食品安全追溯的重要性，對於合格衡器供應廠商的重視，可望帶動衡器事業銷售動能。

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