　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美2小飛機相撞「速成火球」急墜38米深湖中　8人罹難含3孩童

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼美國愛達荷州科達倫湖（Lake Coeur d`Alene）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國愛達荷州科達倫湖。（圖／達志影像／美聯社）

記者丁維瑀／綜合報導

美國愛達荷州（Idaho）當地時間5日下午發生兩架小飛機相撞事故，當局已確認至少8人死亡，其中包括3名孩童。美國國家運輸安全委員會（NTSB）與美國聯邦航空總署都正調查這起意外的細節。

《美聯社》與CNN報導，兩架至少載有8人的小飛機，5日下午2時30分許在科達倫湖（Lake Coeur d'Alene）上方相撞，墜入127英尺（約38公尺）深的湖中。庫特內縣（Kootenai County）警長辦公室6日證實，這起事件沒有倖存者。

美國國家運輸安全委員會確認，兩架飛機分別為Cessna TU206G與de Havilland DHC-2。根據目擊者說法，當時兩架飛機撞在一起，接著墜入湖中。

安琪（Angie Bishop）說，事發現場空中就像出現一個巨大火球，當時她與朋友站在附近，看見碎片從高處掉落，隨後傳來巨響。

►二手票券豐富你的生活～

ET快訊
居服員拿外婆健保卡「偷預購三倍券」騙寄家裡！孫氣炸：還輸入他
獨／被揍畫面曝！前執行長遭黑衣人「安全帽爆揍」..一路狂打全
快訊／前執行長遭爆「被黑衣人痛毆」　黑衣白帽現身新北地檢署
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

80歲老嬤遭愛貓抓傷　半夜「主子舔傷口秀秀」她慘昏迷9天…竟魂斷醫院！

半裸男夜闖醫院！值班護理師遭「撕爛衣服」...險被「硬上」

東京增106例連6日破百！小池籲「減少移動」遭潑冷水　中央地方防疫不同調

詭異車靠近！他手牽稚女過馬路…下秒遭「亂槍射死」倒地　驚恐瞬間曝

100年來首次關閉！澳病例飆升控管兩州邊境　違者恐遭罰款或入獄

南韓口罩大解禁！每周能產1億片...12日起「回歸市場機制」

動盪紐約市！7天爆74起槍擊案　101人受害「比去年多2倍」　

開心吃完咖哩...全家6人卻一起暈倒　送醫發現被鄰居騙吃大麻葉！

專家：美新冠疫情已處於「自由落體」！確診數每日都在刷新紀錄

美2小飛機相撞「速成火球」急墜38米深湖中　8人罹難含3孩童

《我的婆婆》長媳劉品言徹底爆走　一句話激怒鍾欣凌：我們哪種人啊 ?

花3600租3停車格「連2天被亂停」她開大絕直接擋怒批：根本侵占

10公分巨鼠「爬過壽司」輸送帶上　店家要求結帳+趕人...客人傻爆眼

翻唱《灌籃高手》片尾曲＋主題曲 獨特渾厚嗓音！網感動：回到童年

《我的婆婆》花絮鍾欣凌真的哭了!!　委屈：在媳婦家被欺負得很慘

GD姊夫的願望「想給小舅子零用錢」　金敏俊苦惱：要給多少才好？

秦媽媽被老公拍照超可愛！　草地上各種意境照：我是在海裡呢

「珍奶+台灣小吃」大餐慶7歲生日　圓仔毛手開心拍打軟Q臭豆腐串

女鵝睡覺前和媽爭奪「床上寶位」　依偎把拔怒喊：妳不能跟他睡！

警察抄錯車牌！婦擺攤被控肇逃　苦讀法律10年還清白：人生毀了

80歲老嬤遭愛貓抓傷　半夜「主子舔傷口秀秀」她慘昏迷9天…竟魂斷醫院！

半裸男夜闖醫院！值班護理師遭「撕爛衣服」...險被「硬上」

東京增106例連6日破百！小池籲「減少移動」遭潑冷水　中央地方防疫不同調

詭異車靠近！他手牽稚女過馬路…下秒遭「亂槍射死」倒地　驚恐瞬間曝

100年來首次關閉！澳病例飆升控管兩州邊境　違者恐遭罰款或入獄

南韓口罩大解禁！每周能產1億片...12日起「回歸市場機制」

動盪紐約市！7天爆74起槍擊案　101人受害「比去年多2倍」　

開心吃完咖哩...全家6人卻一起暈倒　送醫發現被鄰居騙吃大麻葉！

專家：美新冠疫情已處於「自由落體」！確診數每日都在刷新紀錄

美2小飛機相撞「速成火球」急墜38米深湖中　8人罹難含3孩童

拍到了！老公從後面「一直撞」女家教　妻裝針孔告不成還被控偷拍

獨／被揍畫面曝光！前執行長遭黑衣人「持安全帽爆打」…一路狂K全身是傷

行政院親解「領不了三倍券原因」...林凡一聽鬆口道歉了！

二哈吃不到燒烤「跑去抓羊肉」　崩潰媽山上喊到燒聲...百萬網笑翻！

80歲老嬤遭愛貓抓傷　半夜「主子舔傷口秀秀」她慘昏迷9天…竟魂斷醫院！

白沙屯媽祖香擔香火爐抵朝天宮　原貌曝光！糊上新磚土全靠他

瑞豐夜市空店面去化中　遭曝租金仍高！憂店家恐「來來去去」

「阿斌哥大愛協會」攜手在地企業　連5年捐助百萬助清寒學子

台灣新冠疫苗二期臨床「收案3千人」　專家急喊「太多了」：恐延遲開發進程

北京6月11日來首次「零確診」　未來一周不排除新增可能

超市冰箱後驚見「藏10年屍體」！　警揭真相：員工卡45cm縫隙慘死

國際熱門新聞

農民爸買傳統手機送女兒被摔爆　隔天自殺

緊握「黃色竹蜻蜓」出生！他成功打敗「媽媽節育計畫」

炸薯條用錯油！74歲嬤煙霧中毒亡

新冠病毒非來自中國！教授說話了

恐怖「食腦蟲」！143人感染僅4人存活

留學生若僅「網路上課」將無法獲得美簽

刮刮樂中500萬大獎　吵架情侶立刻和好

牛津大學教授：新冠病毒可能不是源於中國

鮮肉足球員慘遭「天降雷光閃擊」劃破胸　全身黑煙倒地

YouTuber街頭實測「3千換點點露出」　正妹0思考直接脫

沒戴口罩拒上車！法公車司機被圍毆腦死

14歲少女被性侵送庇護所　又遭高官逼賣淫

腹部肥胖15年內罹患失智症風險增加39%

超巨鳥「夾著大魚」在天上飛！眾人驚呆狂猜：那是鯊魚？

更多熱門

相關新聞

美特使訪韓　北韓重申無意與美談判

美特使訪韓　北韓重申無意與美談判

美國副國務卿兼國務院對北韓特別代表畢根（Stephen Biegun）7日飛抵南韓，展開3天2夜的出訪行程。北韓外務省美國事務局長權正根今早發表談話重申，無意與美國舉行元首峰會，更批評南韓自詡為中間人，對兩國問題「多管閒事」。

蓬佩奧：美國擬禁中國社交APP

蓬佩奧：美國擬禁中國社交APP

蓬佩奧抨擊中國在港進行歐威爾式審查

蓬佩奧抨擊中國在港進行歐威爾式審查

白宮顧問：中國撒謊　美國人死亡

白宮顧問：中國撒謊　美國人死亡

刮刮樂中500萬大獎　吵架情侶立刻和好

刮刮樂中500萬大獎　吵架情侶立刻和好

關鍵字：

北美要聞

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

女騎士撞勞斯萊斯幻影大哭　天價維修費出爐車主回應了

富少夜店撿屍繼母「駕駕駕」！放蕩過程全被拍

假coser妹沒穿內褲！PF32掀裙裸下體吸圍拍

蕾菈立遺囑道歉父母親！

睡醒了！下空女大生Coser打破沉默

二伯澳洲打工度假3年「驚人存款曝光」

三倍券第二輪預購明登場！4大超商優惠加碼先看

孫生媽出獄5天又出事！警方上門關切

農民爸買傳統手機送女兒被摔爆　隔天自殺

返台躲疫情慘死輪下！留學生遭78歲嬤撞上

快訊／平時就不穿內褲！掀裙妹到案說明了：只給男友拍

林依晨證實「短期內不再演戲」

大牙新婚目睹老公「在家喇舌小三」

蕾媽躺病床淚崩告白宥勝：我好愛你

跑步都不會瘦！醫揭「一個技巧」肥油狂燒…免30分鐘效果超好

更多

最夯影音

更多
《我的婆婆》長媳劉品言徹底爆走　一句話激怒鍾欣凌：我們哪種人啊 ?

《我的婆婆》長媳劉品言徹底爆走　一句話激怒鍾欣凌：我們哪種人啊 ?
花3600租3停車格「連2天被亂停」她開大絕直接擋怒批：根本侵占

花3600租3停車格「連2天被亂停」她開大絕直接擋怒批：根本侵占

10公分巨鼠「爬過壽司」輸送帶上　店家要求結帳+趕人...客人傻爆眼

10公分巨鼠「爬過壽司」輸送帶上　店家要求結帳+趕人...客人傻爆眼

翻唱《灌籃高手》片尾曲＋主題曲 獨特渾厚嗓音！網感動：回到童年

翻唱《灌籃高手》片尾曲＋主題曲 獨特渾厚嗓音！網感動：回到童年

《我的婆婆》花絮鍾欣凌真的哭了!!　委屈：在媳婦家被欺負得很慘

《我的婆婆》花絮鍾欣凌真的哭了!!　委屈：在媳婦家被欺負得很慘

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面