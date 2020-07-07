美2小飛機相撞「速成火球」急墜38米深湖中　8人罹難含3孩童

▲美國愛達荷州科達倫湖。（圖／達志影像／美聯社）

記者丁維瑀／綜合報導

美國愛達荷州（Idaho）當地時間5日下午發生兩架小飛機相撞事故，當局已確認至少8人死亡，其中包括3名孩童。美國國家運輸安全委員會（NTSB）與美國聯邦航空總署都正調查這起意外的細節。

《美聯社》與CNN報導，兩架至少載有8人的小飛機，5日下午2時30分許在科達倫湖（Lake Coeur d'Alene）上方相撞，墜入127英尺（約38公尺）深的湖中。庫特內縣（Kootenai County）警長辦公室6日證實，這起事件沒有倖存者。

Authorities have identified five of the victims killed in a deadly plane collision that happened over an Idaho lake over the holiday weekend. https://t.co/t1dzf4lstt — CNN (@CNN) July 7, 2020

美國國家運輸安全委員會確認，兩架飛機分別為Cessna TU206G與de Havilland DHC-2。根據目擊者說法，當時兩架飛機撞在一起，接著墜入湖中。

安琪（Angie Bishop）說，事發現場空中就像出現一個巨大火球，當時她與朋友站在附近，看見碎片從高處掉落，隨後傳來巨響。

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