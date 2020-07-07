專家：美新冠疫情已處於「自由落體」！確診數每日都在刷新紀錄

▲民眾聚集在國家廣場，慶祝獨立日。（圖／路透）



實習記者劉雪兒／綜合報導

全球疫情最嚴重的美國提早解封，32個州確診人數飆升，病床短缺問題，使情況持續惡化下去，全美感染人數即將突破3百萬。國家過敏和傳染病研究所所長安東尼·福西博士（Anthony Fauci）表示，他不認為這是「浪潮」，指全美仍處於第一波深淵中，因為疫情從未降到預期的範圍。麻州傳染病專家瓦倫斯基（Rochelle Walensky）則形容美國現在正處於「自由落體」狀態。

根據CNN報導，美國4日慶祝獨立日，許多人報復性出遊，聚集觀看煙火，海灘上人山人海。麻州傳染病專家瓦倫斯基（Rochelle Walensky）表示，美國正處於「自由落體」狀態，看到過去一週發生的畫面，人們天真地以為，自己的行為不會造成任何影響，要麼就是已經屈服於病毒了。

▲紐約市民眾進餐廳前量體溫。（圖／路透）

據報導，美國貝勒醫學院（Baylor College of Medicine）國家熱帶醫學院院長霍泰茲（Peter Hotez）表示，「德州幾乎每天都在刷新紀錄，大批民眾湧入醫院，我們遲早無法負荷這樣的傳播速度。」

根據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）全球疫情統計，截至今目前，全美感染人數為2,938,624萬、死亡人數為130,306。