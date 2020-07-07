九州再發豪雨警報136萬人急避難！熊本上修52死　20%球磨村民無法確認安危

▲日本九州豪雨沖毀道路，導致多人受困。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

日本九州受梅雨鋒面影響連日降下豪雨，其中熊本縣災情最為慘重，截至7日下午3時為止，已造成52人死亡、2人無生命跡象、12人失蹤，其中因河水氾濫導致嚴重淹水的球磨村仍有20%的村民尚未確認安危，警方、消防隊以及自衛隊仍在持續搜索中。

根據《日本放送協會》報導，熊本縣山鹿市7日上午有一對80多歲的老夫婦駕駛著一輛自小客車，但卻遭到突如其來的大水淹沒，被警消救出後已無生命跡象，送院後確定死亡。另外，遭到泥水灌入淹沒的球磨村老人院「千壽園」，有14名長者被救出時已無生命跡象，官方6日證實，14人皆已死亡。

▲日本西南部降下罕見豪雨，熊本縣球磨川泛濫。（圖／達志影像／美聯社）



根據《西日本新聞》報導，因球磨村潰堤、氾濫，形同遭到「滅村」的球磨村至今仍有20％～30％的村民無法確認安危。自衛隊仍在持續進行相關作業。目前約有120人於人吉一中避難，80多人在舊多良木高進行避難。據悉，由於大雨沖毀道路，部分居民仍受困其中，只能暫時聚集到當地地勢較高處避難。

據了解，部分臨時避難所設有村公所的職員協助避難，但部分避難所沒有官方人員在場。此外，幾乎所有的避難所目前都收不到手機訊號，無法對外聯繫。

另一方面，根據《讀賣新聞》統計，截至7日中午為止，福岡縣、長崎縣以及熊本縣等5個縣市皆發布避難指示，共計有136萬人被要求盡快移動至安全的地方避難。據悉，這場大雨將會持續下到7日深夜，九州北部各地區仍須嚴防淹水、土石流等突發狀況發生。

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