台指期先盛後衰收跌40點　分析師：短期恐拉回修正、若月線不破可偏多看待

▲台指期7月7日走勢。（圖／取自期交所）

記者余弦妙／台北報導

台指期今（7）日開盤漲82點，來到12149點，隨後一路上攻來到今日高點12192點，不過就在快要突破年初高點時，賣壓湧現出現大量的獲利了結的情況，接著一路下跌甚至翻黑，終場以12027點作收，下跌40點，與現貨相較，逆價差65.97點。

展望後市，統一期貨投顧部經理廖恩平分析，今天在量能的部分確實有補上，甚至出現爆量，早盤也可以看一度衝到3400、3500億元的量能，但也因為這樣的狀況出現，導致早盤出現獲利了結的情況，因此今天整體走勢也呈現開高走低，期貨的上下震幅也達到200點的狀況。

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廖恩平表示，今天早上出現這樣的爆量，也讓市場擔心這樣是否會有反轉疑慮，不過根據歷年資料顯示，過去出現3千億元以上成交量的共出現過3次，分別是在2000年、2007年以及今年3月，但今天出現的情況會跟2000年當時的狀況比較類似，都是中繼再漲的情況，主要可以從新台幣狂升這點來判斷，當時新台幣匯率從33到30.2左右，近期則是呈現31.7到29.4從這個面向判斷，今天的狀況跟2000年的狀況比較相似。

另外，廖恩平也說，目前短線上漲的情況也比較明顯，再加上爆量也會有部分投資人會順勢進行獲利了結，因此短線上比較容易陷入休息整理的盤勢，建議投資人可以觀察月線是否有被防守住，多頭若是在月線可以防守成功，那未來還是有機會可以繼續向前波高點挑戰，甚至是創新高，不過近期走勢都跟月、季線離得有點遠，所以近期若出現修正回測都還算正常，只要不破月線，基本上都還是可以偏多看待。

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