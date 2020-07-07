18歲「奉子入贅」女方家！他憂被看扁...5年後月賺273萬

▲2人高中課業還沒完成，便奉子之命結婚。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

以父系為主的台灣社會中，男性「入贅」進女方家中，通常會覺得沒面子或是被看輕。日本一名23歲的人夫，高中時得知女友懷孕，雖然兩人的課業都還沒完成，但還是決定將孩子生下來一同撫養，且在岳父的同意之下，繼承日式料理餐廳。他婚後努力賺錢經營店鋪，還不忘照顧妻子與小孩，令岳父感到相當感動。

根據plainhotwater報導，佐藤榮周現年23歲，與24歲妻子里奈子育有2孩子，分別為3歲與8個月大。榮周在高三時透過朋友介紹，認識了當年僅大一的里奈子，認識之後決定交往，兩年之後里奈子意外懷孕。他回想起當時的狀況，「我們根本沒有想過要墮胎」，兩人當時還未完成課業，就決定結婚當小爸媽。

榮周回想起第一次見里奈子父母的心情，因為自己一無所有，不知道如何開口向對方提親，加上年紀還小，當時非常緊張，沒想到岳父不但沒有拒絕、責備他，反而和他討論未來的規劃，決定讓他入贅進家中，並繼承岳父在赤坂經營25年的日式料理店。儘管當時他感到很徬徨，但依然聽從岳父的安排，岳父也才同意兩人的婚事。

除了原有的餐廳，岳父還想再開一間拉麵店，並希望交由女婿來經營，榮周表示，「一開始什麼都不會，到岳父的店裡當學徒，從最基本的切蔥開始學起」，對於岳父的栽培很感激。如今，他已經可以自己經營一家店，且在網路上獲得相當高的評價，也希望未來能將店面擴大，讓他的小孩為他感到驕傲，也不讓妻子失望。

榮周婚後與妻子、孩子、岳父母一起住在三層樓的房子，三代同堂相當溫馨，他還自學外匯，每天忙完拉麵店的工作後，花4到5小時的時間讀書，一個月的時間就將5萬日元（約新台幣1.3萬）變成1千萬日元（約新台幣273萬元），如此認真上進的態度，岳父感到相當欣慰。

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