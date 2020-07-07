華航16日起恢復正常上班　員工本月薪資不打折「聲明曝光」

▲中華航空今（7）日與工會達成共識，決定自7月16日起恢復正常上班。（圖／ETtoday資料照）

記者林淑慧／台北報導

新冠肺炎疫情衝擊全球航運需求，航空業成為重災區，華航董事長謝世謙日前於股東會上表示，與工會協商減薪減班措施將到七月底到期，華航今（7）日公告已與華航工會達成共識，提前結束減班減薪等措施，公司營運自16日起恢復正常，並溯及7月1日起員工薪資不打折。

受到新冠肺炎疫情衝擊，華航努力開源節流，並與工會協商自五月至七月減薪減班，高階主管減薪25%，一般主管減薪20%，員工則是減薪15%，謝世謙表示，與工會協商的目標就是以減薪減班來達到不裁員的目標。

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依據華航公告聲明，因應新冠肺炎疫情趨緩及各國入境政策陸續鬆綁，考量照顧員工與公司勉力經營間的平衡，華航自7月1日起暫停國內員工減薪專案，7月16日起恢復正常上班。未來將視公司營運狀況，再行規劃人力調整政策。

華航從疫情爆發以來努力自救，力行開源節流，實施各項人力成控措施，包括開放申請特殊事假、放寬留職停薪及鼓勵排休，5月1日起國內員工減薪減班，一級(含)以上正副主管減全薪 25%，二、三級正副主管減全薪20%，一般員工減全薪15%，每周規劃一日減班休息，全員共體時艱。

華航感謝所有員工在此困境之時全力支持配合各項措施。華航將持續以防疫最高標準，盡忠職守做好擺渡人的角色，達成載運旅客與貨物傳遞的任務與使命。

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