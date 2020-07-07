三倍券抽Gogoro電動機車得主出爐！還有23台等著你來抽

▲數位綁定三倍券可抽gogoro。（圖／記者陳心怡攝）

記者林淑慧／台北報導

為衝刺數位綁定三倍券人次，經濟部祭出25台gogoro viva電動機車大獎，中小業處長何晉滄今（7）日抽出第二位幸運兒，得主為綁定街口電子支付的民眾，序號為0002328169；經濟部表示，後續還有23台電動機車可供抽獎，希望能拉高數位綁定的人數。

經濟部長王美花昨天已抽出電動機車首位得主，除了感謝數位平台業者共襄盛舉，也強調綁定數位三倍券使用的便利性，不僅節省時間領取、也不用去排隊，更好康的是現在使用數位綁定，不僅可享受各家業者提供更多回饋優惠，也讓民眾不只一千變三千，三千變更大。

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經濟部表示，第一階段抽獎活動從7月6日起到7月15日，連續10日，每日抽出1名；第二階段抽獎活動從7月16日起至10月31日止，連續15周，每周抽出1名。

依據經濟部統計，截至今天上午11時為止，上官網申購振興三倍券的民眾已突破820萬7710人次。其中，紙本預購共687萬5503人，透過官網預購者有46萬8087人，選擇四大超商預購的有640萬7436人；至於數位綁定共133萬2207人，含信用卡90萬8700人，電子票證15萬2873人，行動支付27萬0454人。

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