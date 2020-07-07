恐怖「食腦蟲」！美143人感染僅4人存活...由鼻腔進人體一周內死亡

▲福氏內格里蟲（Naegleria Fowleri）大多從人類鼻腔進入。（圖／翻攝自美國疾管署）

圖文／CTWANT

目前全球新冠肺炎疫情能未趨緩，近期美國又出現一種俗稱「食腦變形蟲」的「福氏內格里蟲」（Naegleria Fowleri）感染案例，它能侵入人類大腦，致死率極高。根據美國佛羅里達州衛生部的數據報告，在美國已有143例變形蟲感染案例，且只有4個人存活下來。

據《CNN、BBC》報導，自1962年以來，佛羅里達州僅記錄37起變形蟲案例，這次案例發生在希爾斯波羅縣（Hillsborough County）。佛羅里達州衛生部指出，食腦蟲通常存活在湖泊、河流、池塘等溫暖的淡水中，尤其在7月、8月、9月的炎熱夏季，感染的可能性更高。

報導指出，食腦蟲會通過人類鼻腔進入，一旦被感染會出現發燒、噁心、嘔吐，以肩膀僵硬和頭痛等症狀，大多數被感染的人都在一周內死亡。衛生部警告，民眾如果到這些水域遊玩時，要特別注意水溫，也要避免以水洗臉接觸到鼻腔。

美國衛生部建議，人們不要在水溫高的情況下，到淡水水域玩耍；食腦蟲有可能會透過清洗鼻腔時侵入體內，他們建議若要清洗鼻腔時，使用煮沸、蒸餾或無菌的水來沖洗，並確保沖洗瓶內的清潔。根據佛羅里達州衛生部的數據，美國已出現143例的食腦蟲案例，僅有4人倖存下來；食腦蟲的致死率達97％，民眾真的要格外注意。

延伸閱讀

▸ 假醫狂撈1／人狗皆醫！「狗界華陀」賣寵物酵素 半年海撈600萬

▸ 倒貼交大1／陽明就是要併！不顧聘禮35億剩4億也沒差

▸ 吳佩慈為富豪尪「6年生4寶」！封肚吐心聲：我不再生了 原因曝光