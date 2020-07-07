南韓口罩大解禁！每周能產1億片...12日起「回歸市場機制」

▲南韓當局宣布，12日起將廢除口罩公賣制。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓新冠肺炎（COVID-19）疫情2月時因大邱爆發「新天地教會」群聚感染，口罩於短時間內售罄，各地引爆「口罩之亂」，遂效法跟進台灣，推出口罩實名制；數個月以來，隨著口罩產能上昇、價格回穩，防疫當局也宣布12日起全面解禁口罩公賣，讓口罩回歸市場機制，不過外科手術用口罩仍須受政府管控。

根據《韓聯社》，南韓食品醫藥品安全處7日宣佈，12日起廢除一般醫用口罩公賣制。處長李儀卿（이의경）表示，「口罩產能大增，6月初每周口罩產能達1億片以上，供需市場穩定。」

根據統計，南韓市面上販售的KF94一般醫用口罩，從2月第四周至7月第一周，由原本的2751韓元至4221韓元，下跌至1694韓元至2100韓元；而公賣口罩則維持1500韓元。

南韓目前每人一周內可買10張口罩，不過隨著公賣制度解禁，每人都可在藥局、超市、超商、網路商城無限制購買口罩。

另外，針對各醫療機構使用的外科手術口罩，規定仍需維持現行公賣制度；且為穩定南韓國內供給需求，不得對外出口。

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