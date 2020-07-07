疫情衝擊還是要加薪！　台塑基層加薪1%、再加碼3300元慰勉金

▲台塑集團總裁王文淵。（圖／資料照）

記者余弦妙／台北報導

台塑企業工會今（7）日北上，與台塑集團總裁王文淵及四大公司董事長、總經理等經營團隊，一起召開年度調薪會議。會議結束後，最後由王文淵拍板，台塑基層每人加薪1%，並加發3,300元的慰勉金；至於協理以上主管為了共體時艱，將不加薪。

台塑工會代表、南亞公司仁武廠工會理事長吳祈忠表示，這次調薪台塑基層今年每人調薪1%，以台塑基層員工目前平均薪資5萬4,840元計算，換算每人每個月加薪約550元，另外加發3,300元的慰勉金。

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吳祈忠表示，會中總裁王文淵也提到，由於疫情衝擊各國都在鎖國，貿易往來變得相當困難，再加上中美關係仍未明朗，台塑四寶中台塑化、台化的營運狀況仍不佳，因此工會在今年也考慮到公司營運的狀況，以101年調幅2%來向公司要求。

吳祈忠解釋，台塑14年來除了金融海嘯那年未調薪外，平均每年調薪幅度都有達2.86%，撇除未調薪那年，就屬101年的調幅最低2%，因此今年也是按照這個幅度來跟公司表達訴求。

不過，吳祈忠也說，公司每年調薪都會遵守4大原則包括同業調幅、物價指數、營運成長和未來展望，今年這四項指標上來看都不是非常樂觀，因此工會也跟公司達成協議，今年調整幅度為台塑基層每人加薪1%，並加發3,300元的慰勉金。對此，工會代表都表示滿意，有感受到總裁照顧員工的誠意。

最後，吳祈忠也透露，王文淵也提到，年底若公司營運狀況好轉，屆時工會與公司協商年終獎勵時，到時候會斟酌給一個比較大的紅包，以勉勵員工辛勞。

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