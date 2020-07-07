台股創高後賣壓出籠！指數下跌23點　收在12092點

▲台股終場收在12092點。（資料照／記者湯興漢攝）

記者陳心怡／台北報導

美國股市昨天收盤大漲，激勵台股今 (7) 日開盤一度登上 12249 點，改寫 30 年新高，不過，創高後獲利賣壓隨即出籠，盤中大幅回檔翻跌，從高點拉回逾 220 點，回測萬二支撐，終場收在12092點，下跌23點或0.2%，成交量2745.86億元。

蘋概三王中，台積電（2330）以338.5元作收、上漲0.15%；鴻海（2317）以87元作收、上漲0.69%；股王大立光（3008）以4405元作收、下跌0.11%。

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大型權值股漲跌互見，除了聯發科上漲4.92%，南亞和富邦金收在平盤，其餘都下跌。

今日上市各類股同樣也是漲跌互見，其中以造紙類股表現最佳，上漲1.42%；塑膠類股表現最差，下跌1.68%。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，台股今天創高後拉回，主要是指數過關出現獲利調節賣壓，漲多整理的情況，且技術指標已經來到超買區，後續要留意會不會突破今天高點，如果沒破的話就會呈現漲多拉回整理的趨勢。



展望後市，簡伯儀建議，今日出現爆大量，短線上選股不需過度積極，觀望為宜，如果手上的股票出現大量跌破5日均線，可以進行減碼動作。