印度「異常雷擊」10天內147人遭劈死！3月至今已215人亡　農民成主要目標

▲印度每年季風季節都會發生雷擊意外。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合外電報導

印度北部農村地區，從3月底至今已經有215人因為雷擊而死亡，且死亡的多半是貧困的牧民與農民。當地氣象學者表示，每年6至9月的季風季節本來就容易發生雷擊，但今年的次數相當異常，死亡人數也超過往年紀錄。

綜合外媒報導，印度國家災害管理局表示，位於北部邊境的北方邦（Uttar Pradesh）與比哈爾邦（Bihar）近幾個月發生多起雷擊事件，從3月底至今已累計215人死亡，過去10天的死亡人數更高達147人。

比哈爾邦災害管理部長拉伊（Lakshmeshwar Rai）表示，氣候變化導致氣溫上升，是造成頻頻打雷的主要原因。比哈爾邦農業氣象學家沙塔（Abdus Sattar）指出，因為溫度上升加上濕度過高，才會發生雷擊；2018年的季風季節就有170人死於雷擊，但今年才剛進入季風季，死亡人數就已經超過紀錄。

事實上，印度政府相關部門已經開發出一款手機應用程式，可以讓民眾在出門之前查詢會發生雷擊的地區。但雷擊好發的地點屬於該國的農村地區，許多貧困的農民根本沒有使用智慧型手機，死亡的人多半也都是農民、農工或是牧民。

印度地球科學部成員德維（Sunitha Devi）表示，今年比哈爾邦的閃電次數非常頻繁，因為今年的季風降雨也比往年更強，「稻田裡的水也會吸引雷擊，農民在田裡工作就像雷雨之中的導電體一樣。」

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