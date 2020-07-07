脖子戴金屬項鍊！16歲男被雷擊變「火球」　她疑惑：天空明明沒烏雲

▲男子因為脖子上的金屬項鍊遭到雷擊。（圖／翻攝自Twitter／TONYINBHAM）

記者李振慧／綜合報導

俄羅斯一名16歲男子在足球場上練習時，突然被一道閃電擊中，當場整個人陷入昏迷，脖子上還留下一道疤痕，而造成他差點死亡的原因竟然是脖子上所戴的金屬項鍊，恐怖的影像在網路上引發討論，幸好目前生命情況十分穩定。

英國《每日郵報》報導，事件發生在莫斯科附近的奧列霍沃-祖耶沃市(Orekhovo-Zuevo)，16歲少年扎博爾斯基(Ivan Zaborsky)與團隊在足球場進行射門訓練時，因為脖子上戴了一條金屬項鍊，導致閃電直接擊在他身上。

影片中可看到，正在球場上運球的扎博爾斯基突然被一陣閃電擊中，整個人身上冒出一陣火球，令人意外的是，他被擊中後仍然堅持將球踢出才倒下，隊友們立即衝上前去查看，教練巴索夫(Anton Basov)緊急為他心臟按摩以及人工呼吸急救，後來被醫療直升機緊急送到莫斯科一間醫院治療。

女友葉蓮娜(Yelena)表示，扎博爾斯基目前生命情況穩定，雖然已經恢復意識，但因為劇烈疼痛休克，醫生只好讓他再次陷入昏迷，由於肺部受損還需要一段時間才能康復。姊姊卡琳娜(Karina Zaborovskaya)則表示，「我還是不明白為何會發生這種事，當時足球場上方明明沒有烏雲，事前也沒有任何跡象」，十分感謝教練當下正確判斷救了弟弟一命。

STRIKER !

A Young Russian Footballer Is Fighting for His Life After A Thunderbolt Hit A Chain round his Neck. #IvanZaborsky pic.twitter.com/SdmqFl1fgP — TONYINBHAM (@TT0121) July 6, 2020

►越想越不對勁！OL 賺翻啦