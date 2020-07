▲ 美國國務卿蓬佩奧。(圖/路透)

記者陳宛貞/綜合外電報導

根據《福斯新聞》及《路透社》,美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)當地時間6日晚間表示,正考慮禁止包括抖音海外版TikTok在內的中國社群媒體APP。

《美國之音》華府分社主任賀曼(Steve Herman)稍早也在推特發文宣稱,蓬佩奧向《福斯新聞》表示,美國正考慮禁止中國社交媒體APP。他也警告,除非想讓個資落入中國共產黨手中,否則別下載這些程式。

US “looking at” banning Chinese social media apps, including @tiktok_us, @SecPompeo tells @FoxNews, cautioning that people should only download that app “if you want your private information in the hands of the Chinese Communist Party.”