預購完三倍券收到「詭異簡訊」？經濟部小編揭陷阱：千萬別點開！

▲經濟部今（7）日特別在臉書發文提醒，預訂三倍券時政府「不會」傳簡訊要你點網址、輸入個資。（圖／經濟部提供）

記者林淑慧／台北報導

振興三倍券全台申購突破820萬人次，相關詐騙手法也跟著出籠，經濟部今（7）日特別在臉書發文提醒，預訂三倍券時政府「不會」傳簡訊要你點網址、輸入個資，請大家把這個資訊分享給親朋好友，避免有人上當受騙。

最近紙本三倍券的預訂很踴躍，詐騙簡訊也開始出現，常見的手法就是提供網址，要求民眾進入網址輸入個資，有網友發文指出，當他完成預購步驟後，手機就接到一封詭異的簡訊，說他的預購資料有誤，要求他點入某網址重新進行身分驗證。

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經濟部小編提醒，完成預訂的民眾，後續會收到的簡訊，將是提醒你可以到指定取貨的通路，輸入取貨序號 、領取紙本三倍券。若收到要求提供個資的簡訊，記得是詐騙，千萬別被騙！

依據經濟部統計，截至今天上午11時為止，上官網申購振興三倍券的民眾已突破820萬7710人次。其中，紙本預購共687萬5503人，透過官網預購者有46萬8087人，選擇四大超商預購的有640萬7436人；至於數位綁定共133萬2207人，含信用卡90萬8700人，電子票證15萬2873人，行動支付27萬0454人。

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