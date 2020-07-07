台幣狂飆　美元換匯價再創2年新低！換5萬多賺近2000元

▲美元持續下跌。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳心怡／台北報導

有換美元需求的民眾注意了！新台幣今 (7) 日開盤升值2.1分後隨即向上連闖兩關，狂漲2.06角，來到29.345元價位，這也讓美元換匯價再創兩年來新低，根據台銀今天上午牌告的外幣現金賣出匯價，美元匯價來到29.68元，相較於2月底的今年最高點匯價，換新台幣5萬如今可以多拿到57美元，等於多賺了新台幣約1692元。

由國際資金與法人圈參與的台北外匯市場，新台幣兌美元匯率近期持續走強，今日以1美元兌換 29.530元新台幣、升值2.1分開出後，隨即飆升強彈，新台幣連闖兩關，盤中最高來到 1：29.345，升值多達2.06角。

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一般民眾若想要赴銀行換美元，則要看銀行牌告的現金賣出匯價。以台銀來說，今天的美元現金賣出匯價來到29.68元，是2018年4月19日（匯價29.532元）、2年多以來新低價。對於有換美元需求的民眾來說，無疑是一大福音。

若想換新台幣5萬元，今天可以換到1685美元；相對今年高點價位（2月24日）的匯價30.71元來計算，當時只能換到1628美元，相差了57美元，如今等於多賺到新台幣約1692元。