元大未來關鍵科技ETF掛牌上市　股價開高走揚逾2%





▲元大未來關鍵科技掛牌。（圖／元大投信提供）



記者陳心怡／台北報導

隨著5G開台，台灣正式邁入5G時代，相關產業鏈中又以擁有「關鍵科技」產業將優先受惠，元大投信推出台灣首檔著眼5G前趨勢的5G主題ETF「元大未來關鍵科技」（00876）今日正式掛牌交易，股價開高走揚逾2.5%。

元大投信今（7）日於臺灣證交所舉行「元大未來關鍵科技」ETF（00876）上市掛牌典禮。元大投信表示，即便這波疫情衝擊百業，「5G」產業不僅未被拖累，反而在疫情帶動的宅經濟中受惠，疫情除了突顯5G科技之重要性，其引發的經濟與股價衝擊，正好為5G投資創造了一個極佳的投資時點。

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元大投信指出，5G成長即將起飛，未來5G發展將分成三個階段，分別是基礎建設期、商用發展期及商用爆發期，根據國際機構預估，其至2030年時分別可帶來2300億美元、3800億美元、850億美元的商機。

「想挖金礦，一定要先有鏟子！」元大投信比喻，現在的5G就好比剛被發現的黃金礦脈，面對即將到來的全球淘金熱潮，製造與銷售挖礦工具的商家將成首波受惠者；5G即將步入基礎建設期，其中5G產業鏈中具有「硬實力」的零組件廠商，便相當於製作挖金鏟子的原物料供應商。

亞洲ETF領航者－元大投信看準商機，推出有「硬5G」ETF之稱的「元大未來關鍵科技」（00876），其餘短短五個募集日內，累積扣款筆數逾4萬筆，募集金額逾新台幣150億元，不僅一舉成為台灣募集金額最高的ETF，更是國際間投資全球5G規模最大的ETF，為國際5G ETF發展奠立新里程碑。

「元大未來關鍵科技」ETF追蹤iSTOXX全球未來關鍵科技指數，瞄準5G產業中深具「硬實力」的零組件廠商，產業涵蓋通訊元件、IC設計、手機零組件等製造業者外，並掌握未來趨勢企業，加入電動車相關產業，有助投資人將未來主題投資趨勢一網打盡。

「元大未來關鍵科技」ETF於國家配置上「放眼國際、佈局全球」並著重於製造及設計大國，有助降低重押單一國家可能面臨的政經與匯率風險，不僅有助分散風險、降低波動，避免匯差侵蝕投資獲利，更可掌握全球5G投資商機。