快訊／三倍券申購突破820萬人次大關！五家數位綁定回饋無上限

▲「振興三倍券」於本月1日開放預購及綁定數位工具，7月15日發放。（圖／翻攝自振興三倍券官網）

記者林淑慧／台北報導

振興三倍券預購今（7）日開放第七天，依據經濟部統計，截至今天上午11時為止，上官網申購的民眾已突破820萬7710人次；為鼓勵民眾數位申購，目前國泰世華銀、中信銀、凱基銀、玉山銀家樂福卡、及icash-pay等5家發卡行和行動支付業者，祭出回饋無上限吸客。

依據經濟部統計，目前紙本預購共687萬5503人，透過官網預購者有46萬8087人，選擇四大超商預購的有640萬7436人；至於數位綁定共133萬2207人，含信用卡90萬8700人，電子票證15萬2873人，行動支付27萬0454人。

請繼續往下閱讀...

▲實體「振興三倍券」分成5張200元及4張500元的發放模式。（圖／行政院提供）

為鼓勵民眾多選用數位三倍券，經濟部將推出天天送你 Gogoro VIVA Lite 活動，由業者提供 25 台電動機車作為活動獎項，預計辦理二波抽獎活動供優先綁定數位三倍券的民眾參與。

第一波抽獎活動自即日起至7/15止連續 10 日，天天抽出1名;第二波抽獎活動自7/16起至10/31止，共計 15週，將每週抽出1名，中獎者即為Gogoro電動機車的幸運得主，並經確 認其使用數位三倍券消費滿額 3,000 元並取得回饋後，即可至業者門市領取Gogoro 電動機車乙台。

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

