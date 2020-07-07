　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

三倍券申購超踴躍！紙本第二波預購明天接力「超商優惠再加碼！」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲三倍券超商預購上路。（圖／記者周宸亘攝）

▲三倍券超商預購上路。（圖／記者周宸亘攝）

記者林淑慧／台北報導

三倍券申購超踴躍，經濟部今（7）日表示，紙本預訂第二波預購明天上路，在跟超商業者及郵局協調後，將新增三個便利；另外，四大超商也針對第二波預購再加碼優惠好禮，提供民眾多元的好康選擇。

經濟部表示，新增7/8-7/12也可以在網路及超商預訂，7/22-7/31領用，紙本預訂多一輪；為避免大家都集中在同一天去郵局，也用身分證字號的尾數，單號、雙號，來分開大家去領券的時間，單號13579為週一三五領取，雙號也就是24680為週二、四領取，星期六則不分單號雙號都可以去郵局領；另外，如果想要幫親朋好友代領，包含自己一人最多能領五份。

請繼續往下閱讀...

三倍券超商預購。（圖／翻攝三倍券官網）

▲三倍券超商預購流程。（圖／翻攝三倍券官網）

為吸引預購三倍券的民眾入店，四大超商也紛紛宣佈再度加碼相關優惠，小七表示，到門市預購並結帳成功，即贈送7-ELEVEN 100元購物金。(提供2張50元抵用券，7月22日起回原店領取振興三倍券即可配搭使用)。

其次，到門市預購，預購結帳當下當筆享CITY CAFE大杯拿鐵第2杯半價優惠。(限7月12日前，每人限購乙組)；預購並結帳成功加贈星巴克美式咖啡好友分享券乙張。(限7月14日前兌換)；使用icash聯名卡(需使用icash功能)、icash Pay支付預購金額，再回饋40點OPENPOINT點數，等同可兌換2杯CITY CAFE中杯美式咖啡。

全家便利商店表示，將針對第二波紙本預購推出飲料加價購、憑取單據美式咖啡、拿鐵買一送一等。

萊爾富表示，針對第二波紙本預購繳費時，報手機號碼或出示Hi-Life VIP會員條碼可累積30 Hi點，還可抽中MacBook Air i5、悶燒罐、熨斗或保溫瓶等好禮；單據上贈送10元抵用金，再享大杯美式或拿鐵半價優惠。

選擇OKmart預購繳費完成，憑單據買1杯大杯美式送3顆茶葉蛋，享大杯拿鐵、杜老爺草莓甜筒、OK Water 600ml買1送1。

►就算爬到樹上！妳還是很美


►過期票券別浪費！簡單3步驟　教你搶救妙招
 

ET快訊
白沙屯媽祖「女神力助男轎夫」過西螺大橋 ！敲鑼女頂替扛轎　罕
「三倍券第二輪預購」明登場！4大超商優惠加碼　星巴克買1送1
Yahoo、Pchome今早開賣中衛口罩！各家懶人包出爐..
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

快訊／三倍券申購突破500萬人次大關！七成八的民眾選這一款

影／加油要快！下周油價預估連十漲「九五汽油擬創三個月新高」

影／三倍券首波加碼太搶手　第二波數位加碼方案出爐　

三倍券突破307萬人申購！七成民眾選這款：入袋為安

長榮航在手現金逾300億元　公司財務無虞、擴增航點計劃不變

加油要快！下周油價預估連十漲「九五汽油擬創三個月新高」

大同經營權爆改選爭議　經濟部今正式發文要求補件股東會紀錄

影／三倍券申購突破百萬大關！搶搭數位加碼優惠「最多人選擇綁定這一款」

七月桶裝瓦斯價格不調整！中油：天然氣每家戶再省13至20元

餐飲回溫85度C搶攻父親節商機　蛋糕銷售上看17萬顆挹注營運

《我的婆婆》長媳劉品言徹底爆走　一句話激怒鍾欣凌：我們哪種人啊 ?

花3600租3停車格「連2天被亂停」她開大絕直接擋怒批：根本侵占

翻唱《灌籃高手》片尾曲＋主題曲 獨特渾厚嗓音！網感動：回到童年

10公分巨鼠「爬過壽司」輸送帶上　店家要求結帳+趕人...客人傻爆眼

GD姊夫的願望「想給小舅子零用錢」　金敏俊苦惱：要給多少才好？

「珍奶+台灣小吃」大餐慶7歲生日　圓仔毛手開心拍打軟Q臭豆腐串

秦媽媽被老公拍照超可愛！　草地上各種意境照：我是在海裡呢

掀裙妹到案說明「平時不穿內褲」 大方揮手：謝謝你們來～靠X擋路

父抱2歲插管女兒「跪路中求賜福」 白沙屯媽祖急停...為她溫柔加護

巷內人氣燒肉飯、巨量滿漢牛肉麵 澎湖在地人推薦「6家特色美食」

台幣狂飆　美元換匯價再創2年新低！換5萬多賺近2000元

預購完三倍券收到「詭異簡訊」？經濟部小編揭陷阱：千萬別點開！

緯創除息首日「股價大跌逾5%」　除息變成貼息

元大未來關鍵科技ETF掛牌上市　股價開高走揚逾2%

快訊／三倍券申購突破820萬人次大關！五家數位綁定回饋無上限

謝金河認同柯文哲「台灣經濟回不去」　揭Y型經濟殘酷面：有人掉隊垂淚

搶不到三倍券刷卡好康？　這5業者加碼回饋「無名額限制」

三倍券申購超踴躍！紙本第二波預購明天接力「超商優惠再加碼！」

【廣編】安泰銀行、富蘭克林線上投資對談　智能理財安心Fund

紙風車面臨疫情、火災雙重打擊　高雄銀貸款5000萬救急

違規穿越馬路買便當！害女騎士摔車全身傷不治　屏東男判5個月

藍營三國情節「江韓結盟」抗朱立倫　侯友宜：做事才是王道

種族議題持續延燒　NFL華盛頓紅人考慮改名

世界冠軍改送外賣討生活！「雨中蹲路邊吃麵」　網看傻：國手混得這麼慘

蓬佩奧抨擊中國在港進行「歐威爾式審查」　持續破壞自由

唯愛瑪莎與熊！　橘貓坐當「電視兒童」廣告還轉頭瞪人

食物不足餓死！金鵰媽叼肉回巢「再也喚不醒孩子」仍努力狩獵

台幣狂飆　美元換匯價再創2年新低！換5萬多賺近2000元

雲林蚶子寮大排出海口驚見男性浮屍　機車車牌查出身分

預購完三倍券收到「詭異簡訊」？經濟部小編揭陷阱：千萬別點開！

財經熱門新聞

即／威力彩13億獎號出爐　幸運兒是你嗎

投保中心提解任訴訟　大同：將依法抗辯

配發8.8億股息！0050每股擬配息0.7元　7月21日除息

新手股民別做空！　「投資癮」全職投資人報你5招趨吉避凶

本期威力彩上看13億「這號碼」超強勢

台股早盤一舉攻破今年來高點　指數上漲百餘點站上12200點關卡

點點卡儲值500元！送四塊麥克雞塊

合一今年大漲1121%榮登生技股王　蔡家兄弟賺進120億元

紙本三倍券太夯！經濟部：新增預購時段7/8至7/12

投信董座上看台股觸2萬點！　謝金河盛讚：恐慌中保持看多的勇氣

兆豐銀綁三倍券早鳥優惠名額多達3.4萬　卡友免擔心動作慢！

勞保局補貼3萬元6.5萬人被駁回　主要為所得超過申請標準

未成年子女這樣領三倍券　可多1千元

投保中心：對大同董事長林郭文艷提裁判解任訴訟

更多熱門

相關新聞

搶不到三倍券刷卡加碼回饋？5業者無名額限制

搶不到三倍券刷卡加碼回饋？5業者無名額限制

7月1日開放數位振興券綁定後，民眾瘋搶信用卡優惠，目前台新、永豐、聯邦、滙豐、華南等銀行所提供的高回饋名額均已額滿，Money101建議，民眾也可選擇無名額限制的信用卡、行動支付參與振興券回饋。

新光三越體振興券「買3千送1千」

新光三越體振興券「買3千送1千」

三倍券預購「磨光我耐心」！超商女店員：直接被問候家母

三倍券預購「磨光我耐心」！超商女店員：直接被問候家母

吳益政批三倍券效果遞減　「我覺得這真的是頭殼壞掉」

吳益政批三倍券效果遞減　「我覺得這真的是頭殼壞掉」

南投市拚「三倍券」加碼抽大獎

南投市拚「三倍券」加碼抽大獎

關鍵字：

三倍券經濟部

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

女騎士撞勞斯萊斯幻影大哭　天價維修費出爐車主回應了

富少夜店撿屍繼母「駕駕駕」！放蕩過程全被拍

假coser妹沒穿內褲！PF32掀裙裸下體吸圍拍

睡醒了！下空女大生Coser打破沉默

農民爸買傳統手機送女兒被摔爆　隔天自殺

返台躲疫情慘死輪下！留學生遭78歲嬤撞上

二伯澳洲打工度假3年「驚人存款曝光」

快訊／平時就不穿內褲！掀裙妹到案說明了：只給男友拍

孫生媽出獄5天又出事！警方上門關切

跑步都不會瘦！醫揭「一個技巧」肥油狂燒…免30分鐘效果超好

和藝人住一棟大樓！住戶罵翻：報警都沒有用

大牙新婚目睹老公「在家喇舌小三」

蕾媽躺病床淚崩告白宥勝：我好愛你

林依晨證實「短期內不再演戲」

緊握「黃色竹蜻蜓」出生！他成功打敗「媽媽節育計畫」

更多

最夯影音

更多
《我的婆婆》長媳劉品言徹底爆走　一句話激怒鍾欣凌：我們哪種人啊 ?

《我的婆婆》長媳劉品言徹底爆走　一句話激怒鍾欣凌：我們哪種人啊 ?
花3600租3停車格「連2天被亂停」她開大絕直接擋怒批：根本侵占

花3600租3停車格「連2天被亂停」她開大絕直接擋怒批：根本侵占

翻唱《灌籃高手》片尾曲＋主題曲 獨特渾厚嗓音！網感動：回到童年

翻唱《灌籃高手》片尾曲＋主題曲 獨特渾厚嗓音！網感動：回到童年

10公分巨鼠「爬過壽司」輸送帶上　店家要求結帳+趕人...客人傻爆眼

10公分巨鼠「爬過壽司」輸送帶上　店家要求結帳+趕人...客人傻爆眼

GD姊夫的願望「想給小舅子零用錢」　金敏俊苦惱：要給多少才好？

GD姊夫的願望「想給小舅子零用錢」　金敏俊苦惱：要給多少才好？

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面