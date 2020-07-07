三倍券申購超踴躍！紙本第二波預購明天接力「超商優惠再加碼！」

▲三倍券超商預購上路。（圖／記者周宸亘攝）

記者林淑慧／台北報導

三倍券申購超踴躍，經濟部今（7）日表示，紙本預訂第二波預購明天上路，在跟超商業者及郵局協調後，將新增三個便利；另外，四大超商也針對第二波預購再加碼優惠好禮，提供民眾多元的好康選擇。

經濟部表示，新增7/8-7/12也可以在網路及超商預訂，7/22-7/31領用，紙本預訂多一輪；為避免大家都集中在同一天去郵局，也用身分證字號的尾數，單號、雙號，來分開大家去領券的時間，單號13579為週一三五領取，雙號也就是24680為週二、四領取，星期六則不分單號雙號都可以去郵局領；另外，如果想要幫親朋好友代領，包含自己一人最多能領五份。

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▲三倍券超商預購流程。（圖／翻攝三倍券官網）

為吸引預購三倍券的民眾入店，四大超商也紛紛宣佈再度加碼相關優惠，小七表示，到門市預購並結帳成功，即贈送7-ELEVEN 100元購物金。(提供2張50元抵用券，7月22日起回原店領取振興三倍券即可配搭使用)。

其次，到門市預購，預購結帳當下當筆享CITY CAFE大杯拿鐵第2杯半價優惠。(限7月12日前，每人限購乙組)；預購並結帳成功加贈星巴克美式咖啡好友分享券乙張。(限7月14日前兌換)；使用icash聯名卡(需使用icash功能)、icash Pay支付預購金額，再回饋40點OPENPOINT點數，等同可兌換2杯CITY CAFE中杯美式咖啡。

全家便利商店表示，將針對第二波紙本預購推出飲料加價購、憑取單據美式咖啡、拿鐵買一送一等。

萊爾富表示，針對第二波紙本預購繳費時，報手機號碼或出示Hi-Life VIP會員條碼可累積30 Hi點，還可抽中MacBook Air i5、悶燒罐、熨斗或保溫瓶等好禮；單據上贈送10元抵用金，再享大杯美式或拿鐵半價優惠。

選擇OKmart預購繳費完成，憑單據買1杯大杯美式送3顆茶葉蛋，享大杯拿鐵、杜老爺草莓甜筒、OK Water 600ml買1送1。

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