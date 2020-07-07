搶不到三倍券刷卡好康？　這5業者加碼回饋「無名額限制」

▲數位振興券開放綁定後，部分銀行提供的加碼回饋已額滿。（示意圖／達志影像）

記者紀佳妘／台北報導

7月1日開放數位振興券綁定後，民眾瘋搶信用卡優惠，目前台新、永豐、聯邦、滙豐、華南等銀行所提供的高回饋名額均已額滿，Money101建議，民眾也可選擇無名額限制的信用卡、行動支付參與振興券回饋。

Money101提醒消費者，各家銀行對於「振興券加碼」的資格認定不同，大致分為2種，包含以綁定(登錄)的時間順序、以累積振興券3,000元的速度，其中以綁定時間順序的作為回饋依據的銀行，像是台新、永豐、聯邦、滙豐、華南等銀行所提供的高回饋（300元以上）名額均已額滿，而以消費滿額作為回饋順序的銀行，則要等到7月15日起消費計入振興券累積後，才能依個人的消費速度搶到回饋。

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Money101建議，工作忙碌來不及搶回饋名額的民眾可以選擇無名額限制的信用卡、行動支付參與振興券回饋，包括國泰世華銀、中信銀、凱基銀、玉山銀家樂福卡、icash-pay等5家銀行與行動支付業者回饋均無名額限制。

國泰信用卡到康是美、屈臣氏單筆消費滿3,000元，能額外獲得400元（屈臣氏）、450元（康是美）的刷卡金回饋，挑對日期消費還參加單筆滿888元折100元的活動。

凱基信用卡年底前符合振興券資格享300元，使用LINE Pay或是街口支付首月再享10%（上限100元回饋）。

中信則是持卡人完成振興券資格且符合My Way數位帳戶的指定任務，新帳戶享500元、已開戶者享200元。

icash Pay 9月底前於7-11消費3,000元享11%回饋，換算下來就是330點（相當於330元），同樣也無名額限。

玉山家樂福聯名卡7月指定日期於家樂福單筆達3,000元，享300元禮券+1%數位券綁定禮（上限30元）。

此外，多家銀行藉振興券活動推出1,000元以上高額新戶首刷禮，相較一般情況下約莫300元到500元左右新戶禮，民眾可以趁此波活動搜尋適合自己的信用卡申辦。Money101提到，申辦信用卡除了獲得首刷禮之外，民眾也可以了解、比較各家銀行的原卡片回饋、指定通路的消費優惠是否符合自己日常消費需求，讓信用卡成為聰明消費的支付工具。