紙風車面臨疫情、火災雙重打擊　高雄銀貸款5000萬救急

▲高雄銀董事長朱潤逢。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

高雄銀今（7）日舉行「出手幫助紙風車劇團」記者會，在紙風車劇團面對新冠肺炎（COVID-19）衝擊、火災的雙重打擊高雄銀行提供相關紓困融資，並且進行融資5000萬的簽約儀式。高雄銀董事長朱潤逢表示，給紙風車劇場的貸款是五年期的貸款，寬限期大約是一年，且利率只有1%幾乎是沒有獲利，希望藉此幫助紙風車劇團得以重建與發展。

紙風車劇團道具布景工廠在一個月前在大火中付之一炬，損失起碼5000萬元以上，以及沒有收入的缺口起碼8000萬以上。

請繼續往下閱讀...

朱潤逢表示，紙風車劇團致力改善城鄉差距，使偏鄉兒童也能欣賞到世界國際級的演出，意義深遠，希望藉由這次的合作，積極協助其災後重建，齊力度過這次難關。

表演藝術本身沒有固定資產，在銀行貸款方面著實困難，在文化部的努力下，藝文產業納入相關振興貸款，高雄銀在此舉化身一道曙光，讓紙風車經過疫情大火的雙重傷害下能夠再站起來。

而紙風車面對疫情與火災，決定不設立重建募款帳戶，以貸款、接案努力向前。

朱潤逢表示，紙風車劇團是他在台企銀服務時，就有贊助的幾場表演，這個劇團不簡單，為兒童藝術不遺餘力，致力縮短城鄉的差距。

朱潤逢說，自己是來自偏鄉，偏鄉的小朋友可享的文化藝術資源很可憐、很少，以前還有布袋戲可看，現在甚至微乎其微。

紙風車劇團真的很不容易，朱潤逢看到火災新聞非常感慨，希望可以盡到一點公益力量，該團表演沒有收入完全靠各界的贊助，所以高雄銀貸給紙風車劇團利率方面完全不賺錢給紙風車中長期的貸款。