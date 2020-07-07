普林斯頓大學宣布秋季開始分批返校　所有學生減學費

▲美國普林斯頓大學（Princeton University）於6日（星期一）宣布下學年重啟計劃。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者王詩晴／綜合報導

美國普林斯頓大學（Princeton University）於6日宣布，大學部學生可在2020~2021學年度重返校園，但採取分批返校政策，大一和大三的學生在秋季返校；大二和大四則在春季，且大部分課程為遠距授課。

該大學在公告中表示，此計劃將限制住在宿舍的學生人數、要求在教室和公共場所實施社交距離、並禁止大型集會，而所有大學部學生也可選擇整學年上遠距課。

校長克里斯托弗·埃斯格魯伯 (Christopher L. Eisgruber)聲明：「新冠肺炎（COVID-19）仍是一項非常新的疾病，人類對它尚有許多未知。不過，有幾點很明確。根據我們現在可獲得的信息，我們認為普林斯頓可以在本學年為所有大學部學生提供至少一個學期的校園教育，但我們將需要線上進行很多教學。」

其他知名大學，像是哈佛大學（Harvard University）也宣布了類似的計劃，希望藉由減少校園學生的數量來達到有效防疫。

普林斯頓在經過40多名教職員研究開放校園的種種擔憂後，提出此重啟計劃。學校也宣布，因為改成此授課模式，所有學生的學費將減少10％。