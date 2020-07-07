「未來世界經濟是Y型！」　謝金河：有人奔馳，有人掉隊垂淚

▲財信傳媒董事長謝金河認為，未來世界經濟是Y型。（圖／記者湯興漢攝）

記者王曉敏／綜合報導

台北市長柯文哲昨（6）日出席台北疫情後經濟轉型論壇，直呼台灣的經濟「回不去了！」對此，財信傳媒董事長謝金河稍早於臉書發文表示，這個論點也是事實，且在產業生態重組的趨勢下，未來的世界經濟不是U，也不是L，而是「Y型」！

謝金河表示，一場疫情把世界經濟大打大亂，很多產業慘不忍睹，但很多產業乘勢而起，這場肺炎疫情又是一次產業生態重組的分水嶺。

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他指出，美股周一收盤又再奔馳，其中最值得注意的是，亞馬遜（Amazon）股價飛漲至3059.88美元，市值推向1.52兆美元，為全球罕見有3家企業是市值超過1.5兆美元的歷史紀錄；Google市值也破兆美元，為美國史上有有4家大型企業市值達1兆美元的新紀錄。此外，特斯拉（Tesla）股價也衝到1377.79美元，市值2542.49億美元，又把Toyota拋得更遠。台灣的TSMC也寫下62.13美元新高，市值3209.14億美元，「今天台積電又要推台股一把。」

「疫情重創全球經濟，各國政府全力灌水救經濟，」謝金河指出，美國貨幣供給已達18.4兆美元，中國也祭出兩融鬆綁，迎接健康牛，深滬股市大漲，市值超過10兆美元，港版國安法通過，香港恆生指數在4個交易日大漲2038點。資本市場與實體經濟脫勾，令人擔憂。

謝金河表示，很多人面對疫情重創下的經濟都憂心不已，連非經濟專業的柯文哲都說：「台灣經濟回不去了！」這也是事實；每一個重大事件，都會重塑產業新生態，張忠謀說，疫情改變人類生活方式，也改變人類的工作型態，這次肺炎疫情加速數位轉型，平台經濟、訂閱經濟、電子商務活動成了主流，Apple、Amazon、微軟、Tesla的奔馳，代表贏家贏得愈多，這兩天，台灣的富邦媒體科技跑到815元，這是新時代降臨，有人奔馳，有人殞沒。

有人說，疫情重創實體經濟，未來經濟型態會是長長的L型，或者是底型很長的U型，不過謝金河認為，未來世界經濟是Y型，「有人奔馳，有人掉隊垂涙！」

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