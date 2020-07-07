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【廣編】安泰銀行、富蘭克林線上投資對談　智能理財安心Fund

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▲▼安泰銀行,富蘭克林,線上投資,智能,理財。（圖／富蘭克林提供）

▲安泰銀行暨富蘭克林「無懼牛熊的智能投資術─2020全球投資展望」：由(左)安泰銀行理財產品部唐文秀資深協理、(右)富蘭克林證券投顧研究部羅尤美副總經理聯手於線上進行投資對談。

圖、文／富蘭克林

防疫不忘理財，安泰銀行財富管理與富蘭克林強強聯手，6月24日在「安泰銀行勇於變革-眾所激賞」臉書官方粉絲團舉辦「無懼牛熊的智能投資術─2020全球投資展望」線上投資對談。首播當日，安泰銀提出的「SMART FUND智能投資術」，因能迅速應對市場震盪而大受關注，而富蘭克林亦呼應建議數檔優勢精選基金組合，吸引許多投資人上線觀看。

Fintech趨勢改變金融生態，安泰銀行積極投入數位理財金融工具開發，線上投資對談播出後，詢問度大增的「SMART FUND智能投資術」，可望幫助投資人掌握三大致勝關鍵，包括無懼牛熊、微笑曲線及跟漲抗跌，操作模式以單筆申購母基金，用本金打造投資聚寶盆，標的則是側重守成與穩健，建議的基金類型鎖定債券及平衡型，再利用母基金定期（不）定額轉換至子基金，至多可選擇五檔類型較屬積極、成長性的股票型基金。

請繼續往下閱讀...

對此，連續21年獲得台灣五大基金獎肯定的富蘭克林也依「SMART FUND智能投資術」提出專家建議，母基金方面以具抗波動能力的富蘭克林坦伯頓美國政府基金(本基金之配息來源可能為本金)，而子基金則精選富蘭克林坦伯頓科技、生技領航基金為主。

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安泰銀行富蘭克林線上投資智能理財

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