不知道自己懷孕！　她運動完1小時突然廁所生子：看到2隻腳掉出來

▲女子上廁所時，意外發現下體掉出嬰兒的腳。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

英國一名女子完全不知道自己懷孕還照常運動，結果跑完7公里長跑、5公里步行和單車訓練後突然在廁所中生產，她驚嚇表示，「上廁所時，一條臍帶突然掉了出來，沒多久就出現一對小腳，我完全不敢相信發生了什麼事」，當下只用力推3下就順利產下女嬰。

英國《鏡報》報導，熱愛運動的31歲女子夏洛特(Charlotte Wheeler-Smith)，上月從事完健身教練所交代的例行訓練1小時後突然生產，她表示，「我當時完全不知道自己懷孕，唯一比較明顯的跡象是2天前有胃痙攣現象，以為自己只是吃壞肚子或生理期，所以打電話詢問醫生，對方認為可能是大腸激躁症(Irritable bowel syndrome)。」

夏洛特上廁所時意外發現自己正要生產，「我看到臍帶掉出來，用力推了一下嬰兒的小腳也掉了出來，讓我嚇了一大跳，之前看書得知臍帶先掉出來是不好的情況，因為可能造成嬰兒缺氧，我當下冷靜下來，因為我知道我必須把寶寶平安生下來。」

夏洛特41歲男友多米尼克(Dominic)接到電話後立即趕到現場，他表示，「我們立即叫了一台救護車，但我看到嬰兒的腳已經掉出來，我急著要求醫護人員快點過來，一旁的夏洛特用力推了一下，就看到嬰兒的腿掉了一半出來，她再推了一下，嬰兒的屁股也出來了，總共只推了3下就順利生出寶寶，她看起來非常虛弱，幸好此時醫護人員抵達現場。」

夏洛特表示，當下看到男友正在幫女嬰進行CPR，嚇得她一度以為寶寶可能會救不活，幸好在醫院接受治療5天後情況好轉，而且大腦也沒有任何損傷，目前已從加護病房轉為一般兒童病房，他們決定將女嬰命名為伊夫琳(Evelyn)，感謝醫療團隊的幫忙才能保住奇蹟寶寶。

'Doctors told me I had IBS, an hour later I gave birth to a baby girl in the toilet'https://t.co/OLbOLEQO6v pic.twitter.com/7Zdz6DjBpT — Sunday Mirror (@TheSundayMirror) July 6, 2020

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