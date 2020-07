不知道自己懷孕！　她運動完1小時突然廁所生子：看到2隻腳掉出來

▲女子上廁所時,意外發現下體掉出嬰兒的腳。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

英國一名女子完全不知道自己懷孕還照常運動,結果跑完7公里長跑、5公里步行和單車訓練後突然在廁所中生產,她驚嚇表示,「上廁所時,一條臍帶突然掉了出來,沒多久就出現一對小腳,我完全不敢相信發生了什麼事」,當下只用力推3下就順利產下女嬰。

英國《鏡報》報導,熱愛運動的31歲女子夏洛特(Charlotte Wheeler-Smith),上月從事完健身教練所交代的例行訓練1小時後突然生產,她表示,「我當時完全不知道自己懷孕,唯一比較明顯的跡象是2天前有胃痙攣現象,以為自己只是吃壞肚子或生理期,所以打電話詢問醫生,對方認為可能是大腸激躁症(Irritable bowel syndrome)。」

夏洛特上廁所時意外發現自己正要生產,「我看到臍帶掉出來,用力推了一下嬰兒的小腳也掉了出來,讓我嚇了一大跳,之前看書得知臍帶先掉出來是不好的情況,因為可能造成嬰兒缺氧,我當下冷靜下來,因為我知道我必須把寶寶平安生下來。」

夏洛特41歲男友多米尼克(Dominic)接到電話後立即趕到現場,他表示,「我們立即叫了一台救護車,但我看到嬰兒的腳已經掉出來,我急著要求醫護人員快點過來,一旁的夏洛特用力推了一下,就看到嬰兒的腿掉了一半出來,她再推了一下,嬰兒的屁股也出來了,總共只推了3下就順利生出寶寶,她看起來非常虛弱,幸好此時醫護人員抵達現場。」

夏洛特表示,當下看到男友正在幫女嬰進行CPR,嚇得她一度以為寶寶可能會救不活,幸好在醫院接受治療5天後情況好轉,而且大腦也沒有任何損傷,目前已從加護病房轉為一般兒童病房,他們決定將女嬰命名為伊夫琳(Evelyn),感謝醫療團隊的幫忙才能保住奇蹟寶寶。

'Doctors told me I had IBS, an hour later I gave birth to a baby girl in the toilet'https://t.co/OLbOLEQO6v pic.twitter.com/7Zdz6DjBpT