譴責港版國安法！日本執政黨今決定提案取消「習近平訪日」

▲近日港版國安法與釣魚台議題持續升溫，日本有意取消習近平的訪日計畫。（圖／路透社）



記者王佩翊／綜合外電報導

日本執政黨自民黨6日召開外交部會與外交調查會，針對中國大陸日前通過港版國安法進行討論，並有意對此提出決議案，要求日本政府取消習近平的訪日行程，藉以譴責陸方相關行為。據悉，由於自民黨內部對於該案出現兩極化聲浪，因此由外交部會長中山泰秀做出最終決定，而中山7日已決定將此決議案正式提交政府。

根據《朝日新聞》報導，中國國家主席習近平原訂4月前往日本進行國是訪問，然而受到新冠肺炎疫情影響，相關行程全面喊卡。而中國大陸日前正式通過港版國安法，引發日方不滿，認為其不顧國際社會與香港市民的強烈憂慮仍堅持要制定該法的行為，令人遺憾，就連日本防衛大臣河野太郎也不諱言，此舉恐將影響習近平訪日行程。

▲中國國家主席習近平。（圖／路透）



日本自民黨6日在黨總部召開外交部會與外交調查會，針對取消習近平國是訪問行程一事進行討論，以譴責陸方實施港版國安法，並大量逮捕人民的行為。自民黨有意向日本政府提出「譴責」決議案，然而針對此案，在6日的會議上，卻有部分的與會人士表示反對，雙方皆未在會議中得出結論。

事實上，該決議案原本將由外交部會等職員於3日統整後，向官房長官菅義偉提出，然而與中國大陸關係良好的幹事長二階俊博出言反對，因此自民黨才會在6日召開會議討論相關內容。

根據共同社報導，最終結果由自民黨外交部會長中山泰秀決定。自民黨稍早已敲定了該「譴責決議案」，確定要求政府取消習近平訪日行程，未來將正式提交政府。

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