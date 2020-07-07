柏瑞投信「洞悉特別股」報告：回復速度快　特別股再展吸金魅力

▲柏瑞投信預期在政策面和資金面的支撐下，下半年特別股還有行情可期。（圖／pixabay）

財經中心／台北報導

在全球主要中央銀行大規模寬鬆貨幣政策的支持下，整體特別股市場已恢復其穩健走勢，主要特別股指數與ETF自6月來維持走升格局。柏瑞投信表示，疫情所引發的恐慌情緒已漸消退，帶動投資人信心回升，加上大規模寬鬆政策穩定市場流動性，吸引資金重新流入特別股市場，預期在政策面和資金面的支撐下，下半年特別股還有行情可期。

根據柏瑞投信6月「洞悉特別股」報告指出，美國聯準會（Fed）寬鬆政策支持信貸市場回溫，加上投資人的需求增加，5月份特別股的發行狀況也恢復熱絡。不過，總計5月份有14檔特別股信評被調升，18件遭調降，但特別股被降評，也不意味著其一定會違約，整體特別股市場平均信評仍維持在BBB等級，信用品質維持於投資等級，信用風險程度仍低。

請繼續往下閱讀...

柏瑞特別股息收益基金經理人馬治雲表示，雖然5月份特別股與公債的利差收窄約7個基點至454個基點，不過先前的恐慌情緒使得特別股的利差仍處於近年來的相對高位，從中長期角度來看，現在仍是中長期布局特別股的好時機。

此外，特別股5月份的殖利率雖下滑到5.04%，但在Fed將基準利率降到零、全球央行還在陸續降息的環境下，以特別股平均投資等級的信用評級而言，殖利率仍相當誘人。

美國金融業因受疫情影響而提前提列龐大的貸款損失準備金，導致2020年第一季獲利大幅縮減，不過整體金融業仍維持獲利狀態，第一季股東權益佔資產比重也因此下滑至11.36%，仍維持在近年相對高位，顯示其體質依然穩健。

馬治雲指出，目前評估整體銀行業的獲利將有明顯下修，但不會對特別股的股利發放造成太大影響，仍相對看好體質穩健的銀行、保險公司，以及現金流量能見度較高的公用事業、通訊服務業。

在投組配置策略上，將持續視市場交易狀況，布局高票息、基本面穩健等長期投資價值較優的特別股，並伺機參與優質特別股新發行的投資機會。柏瑞投信也提醒，未來要持續觀察全球疫情是否有二次爆發的情況，以及美中、中印和南北韓關係緊張等地緣政治的情勢發展，並留意特別股市場仍有波動風險。