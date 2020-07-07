【黃寶慧】慧眼看天下／中印邊境持續衝突　施孝瑋：雙方都已進入備戰狀態

新聞節目中心／綜合報導

中印邊境爭議從5月開始，就一路延燒至今依然沒有結果。中國大陸除了用大大的中國地圖和字樣，宣示中印邊境的領土主權，解放軍西藏軍區司令員汪海江更在端午節期間，帶隊前往海拔4900米的昆木加哨所巡邏，並且用紅色油漆為界碑描紅，還寫上「中國」和界碑的號碼「24」。解放軍釋放這些訊息用意何在？軍情與航空網站施孝瑋主編在《慧眼看天下》節目透露，這除了是大陸在表示他們寸土不讓，決不讓印度越雷池一步之外，更是在宣示，已經做好備戰的準備。

中印高級軍事指揮官6月30日在楚舒勒舉行了第三輪軍長級會談，雙方談判超過12個小時。儘管如此，根據印度媒體News18網站的報導，雙方在班公錯湖沿岸的對峙，幾乎沒有取得進展。中印兩邊進行了許多次的談判，但雙方為什麼對於國界邊境線依然沒有共識？政大國關中心研究員嚴震生，在《慧眼看天下》節目中點出，兩國之間一直都沒有實際的邊境線，而在死亡衝突發生後，中印間更是誰也不讓誰，但他認為兩國的紛爭應該很快可以解決。

而對於中印邊境僵持不下的爭議，美國總統川普5月的時候就曾表達，有意願要介入調停中印矛盾，但當時並沒有表態要支持哪一方。而在7月1日的白宮記者會上，白宮發言人透露說川普認為，大陸在中印邊界上「侵略性立場」，與在世界其他地區的模式吻合，中國龍和印度象之間的鬥爭，美國鷹也要加入戰局了嗎？嚴震生表示，中印不太可能從冷戰變成熱戰，因此川普只是想讓選民看到，他在國際外交上能有所成就，這時候的表態可以解讀成，他只是為了拉抬民調。

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